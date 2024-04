Hace unos días, Piero Quispe fue blanco de críticas por parte de la prensa mexicana, la misma que cuestionaba el fichaje del mediocampista peruano por Pumas UNAM, asegurando que no tenía mucha influencia en el marcador a lo largo de la temporada con los ‘Felinos’. Si bien el exjugador de Universitario de Deportes no tardó mucho en adaptarse a sus nuevos compañeros, las cifras no acompañaban el juego que demostraba en el campo, peso que pudo sacarse de encima, el último domingo, tras anotar el tanto de la victoria por 1-0 sobre León.

Y es que, tras volver a recibir la confianza de Gustavo Lema para ser uno de los 11 jugadores inicialistas, el volante peruano no desaprovechó la oportunidad para demostrar que también sabe inflar las redes oponentes, con una estupenda definición tras una jugada colectiva del cuadro azteca que pudo acabar con el primer grito de gol del futbolista de 22 años en México.

Si bien Piero Quispe fue elegido como el mejor jugador del partido entre Pumas UNAM y León, sabe que no hay mucho tiempo para celebrar, ya que el equipo se encuentra peleando punto a punto por meterse en la liguilla final y, para ello, deberá sacar los tres puntos en los dos partidos que tienen en agenda: América (de local) y Querétaro (de visita).

“Ahora debemos pasar rápido la página. Nosotros trabajamos para eso (conseguir los tres puntos) y acá, de locales, somos muy fuertes. Vamos paso a paso. Ahora, nos quedan dos finales importantes, una de local y otra de visita. Siempre salimos con la mentalidad de ganar”, comentó el exjugador de Universitario de Deportes a la cadena mexicana TUDN.

Es preciso señalar que Piero Quispe era titular con Pumas UNAM, pero -hace algunas jornadas- el estratega del equipo universitario decidió mandarlo al banquillo, convirtiéndolo en una pieza de recambio que -casi siempre- le cambió el rostro a su equipo cuando fue requerido, ocasionando el respaldo de cierto sector de la hinchada felina.

Con esta anotación, el mediocampista peruano intentará seguir aumentando la confianza que posee y, apoyándose en ello, seguir demostrando la calidad que le permitió dar el salto de la Liga 1 a la Liga MX, para lo que deberá trabajar en la semana con la consigna de recuperar la posición en el 11 inicial de Gustavo Lema.

La agenda de Quispe con Pumas UNAM

El próximo partido de Pumas UNAM será ante América, en el Estadio Olímpico Universitario (Ciudad de México), por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga MX. Este compromiso está pactado para jugarse el sábado 20 de abril desde las 10:00 de la noche (hora peruana, 9:00 p.m. en hora mexicana). Será un duro reto para los ‘Felinos’, pues se verán las caras con el líder del certamen que no cae hace varias fechas.

Tras ello, el cuadro de Piero Quispe deberá visitar a Querétaro, en la jornada final del Torneo Clausura, el viernes 26 de abril desde las 10 de la noche (hora peruana), con la única consigna de asegurar su presencia en la segunda ronda de la competencia azteca, la misma que significa su primera experiencia internacional, luego de su ya conocido paso por Universitario de Deportes.





