Lejos del país y en un contexto completamente distinto al que vivió durante su paso por la Liga 1, Adrián Ugarriza sigue escribiendo su propia historia en el fútbol del exterior. En medio de críticas recientes y cuestionamientos que surgieron tras su convocatoria a la selección peruana, el delantero optó por hablar en la cancha. En una liga exigente y con su equipo urgido de resultados, el atacante nacional asumió el protagonismo cuando más se necesitaba. Esta vez, su actuación fue determinante para evitar una derrota que parecía inevitable y para volver a poner su nombre en el centro de la escena.

Kiryat Shmona se enfrentó a Hapoel Tel Aviv en un duelo complejo por la Primera División de Israel, con la presión de sumar para no seguir comprometido en la tabla. El arranque fue cuesta arriba para los locales, que rápidamente se vieron superados por un rival que pelea en la parte alta y que supo golpear en los momentos justos.

La visita abrió el marcador en los primeros minutos y, ya en el complemento, amplió la ventaja con un segundo tanto que parecía sentenciar el partido. Con el 0-2 en contra y el reloj corriendo, el panorama era poco alentador para Kiryat Shmona, que comenzaba a sentir el peso del resultado.

Fue en ese momento cuando apareció Adrián Ugarriza. El delantero peruano se las ingenió para generar espacio y sacó un potente remate que significó el descuento, devolviendo la esperanza a su equipo y encendiendo a la tribuna local. El partido cambió de ritmo y el conjunto de casa pasó a ser protagonista.

Con el correr de los minutos, Kiryat Shmona adelantó líneas y empezó a encerrar a su rival, que además se quedó con un hombre menos tras una expulsión. La insistencia fue constante y el partido se volvió cada vez más intenso, con el empate rondando el área visitante.

Ya en el tiempo añadido, llegó la jugada decisiva. El árbitro sancionó un penal a favor de los locales y Ugarriza tomó la responsabilidad. Con sangre fría, el peruano ejecutó desde los doce pasos y decretó el 2-2 final, sellando su doblete y rescatando un punto vital para su equipo.

La actuación del atacante nacional no pasó desapercibida en Israel. La prensa local destacó su capacidad para aparecer en momentos clave y el comando técnico valoró su influencia dentro del campo, especialmente en un partido que exigía carácter y personalidad.

Los números de Ugarriza en el 2025

En cuanto a números, Ugarriza atraviesa una temporada sólida. En la actual campaña ya suma 9 goles y 3 asistencias, registros que explican la confianza que ha ganado en su club y que respaldan su presencia constante en el once titular. Desde su llegada al fútbol israelí, su aporte ofensivo ha ido en ascenso.

Si bien Kiryat Shmona aún se mantiene en una zona complicada de la tabla, actuaciones como la de Adrián Ugarriza alimentan la ilusión de salir del fondo y cambiar el rumbo. Mientras tanto, el delantero peruano sigue sumando méritos en el exterior, decidido a que su fútbol siga hablando por él.

