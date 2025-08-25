Gremio de Porto Alegre quiere dar otro golpe en el mercado brasileño. Luego de sumar en las últimas horas al volante Arthur Melo, exFC Barcelona y Juventus, está a punto de incorporar al portugués Otávio, seleccionado de Portugal y compañero de Cristiano Ronaldo en Al Nassr de Arabia Saudita. De hecho, el ‘Tricolor’ llegó a un acuerdo con el futbolista, quien podría ser nuevo compañero de Erick Noriega, otra de las incorporaciones del gigante brasileño.

Según Radio Bandeirantes, Otávio dio el visto bueno y aceptó las condiciones de Gremio para volver a Brasil. El mediocampista nació en Brasil y comenzó su carrera en el archirrival Internacional de Porto Alegre, el club donde debutó a nivel profesional y jugó de 2012 a 2014, cuando se marchó vendido al Porto.

En 2021 adquirió la nacionalidad portuguesa y fue convocado de inmediato para las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2022. De hecho, en 2023 Otávio fue comprado por Al Nassr de Arabia Saudita a cambio de 60 millones de euros, por pedido también de Cristiano Ronaldo, quien pasó a ser su compañero en selección y también a nivel de clubes.

Si bien el cuadro saudí quiere recuperar parte de la inversión por el portugués, una deuda que mantiene con el futbolista -se habla de 20 millones de euros- podría acelerar su liberación y así llegar a Gremio. Otávio no fue convocado para la Supercopa de Arabia y no entraría en planes del DT del Al Nassr, el también portugués Jorge Jesús.

Otávio fue compañero de Cristiano Ronaldo en Al Nassr las dos últimas temporadas. (Foto: Getty Images)

Arthur Melo ya es de Gremio

Otro futbolista de talla mundial que se sumó a Gremio fue Arthur Melo. El volante llegó este lunes a Porto Alegre y recibió el cariño de un ciento de aficionados, que esperaron su vuelta luego de siete años, cuando fue vendido al FC Barcelona por 30 millones de euros, la venta más cara en la historia del club.

Su segunda etapa con el ‘Tricolor’ será a préstamo hasta el 30 de junio de 2026. Su contrato con la Juventus vence a mediados de 2027, y luego se podrá negociar una extensión. En el Arena do Gremio, el jugador de 29 años se reencontrará con Martin Braithwaite, su compañero en el Barza durante la temporada 2019/20.

Con Arthur Melo y posiblemente Otávio, además de la incorporación de Erick Noriega, Gremio buscará alejarse de la zona baja del Brasileirao -está a 5 puntos de Vitória, el último equipo en puestos de descenso- y meterse en puestos de Copa. El pasado fin de semana, el ‘Samurái’ se quedó en banca en el empate 0-0 con Ceará y podría debutar este domingo ante Flamengo, nada menos que en el Maracaná.

Erick Noriega espera debutar este fin de semana ante Flamengo. (Foto: Gremio)

