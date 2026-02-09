Alfonso Barco vio el partido desde el banco de suplentes en Rijeka, que este fin de semana no pasó del empate 0-0 en casa ante Dinamo Zagreb, por la jornada 21 de la HNL, la primera división de Croacia.

Con este resultado, Rijeka suma tres partidos consecutivos sin conocer la victoria en la liga: una derrota y dos empates que comienzan a pesarle en la tabla. El equipo se mantiene en el quinto lugar con 29 puntos y sigue peleando por entrar a zona de clasificación a competiciones internacionales, aunque la tarea se le complica cada fecha que pasa.

Horas antes de este suceso, Alfonso Barco en plena conversación tuvo una charla con Depor sobre sus primeras semanas en Croacia.

¿Cómo va tu adaptación en Rijeka, equipo de la Primera División de Croacia?

Estoy un poco menos de tres semanas en Croacia, ya pude jugar dos partidos. La verdad que la adaptación muy bien. No te voy a mentir que acá el fútbol es muy dinámico, intenso y sin duda la selección croata lo refleja. Los croatas son jugadores muy profesionales en el día a día, ya que notas una diferencia con el jugador sudamericano en el sentido de dar todo por la profesión y el cuidado. Por ese lado, el club es muy ordenado, tiene todo, por algo fueron campeones el año pasado, pero realmente muy bien. Estoy disfrutando mucho, ya que haber llegado acá me costó mucho y así que más allá de la competitividad de todos los días en el equipo en los entrenamientos, lo disfruto mucho, haber llegado hasta acá.

Entonces, atrás quedó esos episodios que viviste en Universitario...

Mi etapa en la ‘U’ la voy a recordar siempre con una sonrisa, porque es el club del cual soy hincha, pero no te voy a mentir que fue una etapa muy dura, en la que sufrí mucho, también sufrió mi entorno, porque fue una etapa en la que tenía 20 años, yo todavía no sentía lo que era la presión en el fútbol, porque yo venía de la San Martín en donde todos sabemos que la única persona que iba a ver los partidos era la muela y pasar a Universitario fue un paso abismal en el sentido de la presión. No te voy a negar que sufrí mucho, fue muy duro, pero hoy lo recuerdo como algo positivo en mi carrera, porque me hizo madurar mucho e hizo entender que hay momentos donde uno tiene que aislarse sobre lo externo del futbolista y eso es lo más sano. Hoy que pasó más de tres años ha sido algo que me ayudó a crecer en el tema mental y valorar lo que realmente importa cuando te suceden ese tipo de situaciones y darle importancia a las opiniones de tu familia, compañeros, entrenador, quienes están cuando pasas estos momentos difíciles.

¿Cómo evalúas tu etapa en Uruguay y Ecuador?

Mi etapa en Uruguay y Ecuador fueron muy valiosas para mí. Han sido muy lindas sobre todo en Emelec, tras haber pasado etapas muy difíciles en cuanto a lo económico pude disfrutar de haber jugado con Christian Cueva, a quien yo lo conozco desde muy chico, ya que era mi ídolo y pude disfrutarlo mucho tiempo en la selección y haber disfrutado junto a él todo ese proceso, de no haber sido tan bueno en la parte laboral, pero deportiva nos fue bien y cumplimos el objetivo que fue ayudar a un club tan grande salir de esa zona de descenso, que tan poco fue fácil, pero lo recuerdo con mucha alegría, ya que Emelec es un club muy lindo y espero pronto se puede acomodar.

¿En qué posición te ubica tu entrenador en en Rijeka?

Acá en Croacia, antes de venir, hablé con el entrenador que fue jugador muchos años del Real Madrid y jugó en la élite del fútbol y que él me haya llamado fue algo muy motivante para poder decidir venir acá. Él me dijo que principalmente me ve como medio centro, pero que también había seguido mucho mis partidos en Emelec y que también podría jugar como central en cualquier oportunidad o circunstancia que podía sumar. En ese sentido, seguir creciendo en las dos posiciones para mí es algo muy importante, porque hoy en día se valora mucho a esa clase de jugadores que puede competir en varias posiciones.

Tú objetivo como todos es llegar a la selección peruana, ¿sientes que te falta algo?

Para cerrar el tema de la selección, yo hoy lamentablemente hace como más de año y medio vengo recibiendo las cartas de reserva en la fecha FIFA, han sido varias, pero nunca se han confirmado, así que te puedo decir como un futbolista que se muere por jugar en la selección, que es una ilusión tremenda, pero que el sueño no me ha llegado. Yo lo interpretó como que me falta seguir mejorando, creciendo y estoy obstinado todos los días para cumplir mi sueño máximo que es jugar por mi país.

