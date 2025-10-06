Ivan Rakitic es recordado por ser pieza clave de uno de los mejores Barcelona de todos los tiempos, junto a Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez, entre otras figuras, y también por ser uno de los máximos referentes del Schalke 04 de Alemania, que competía de tú a tú con el Bayern Múnich en la Bundesliga y se había acostumbrado a dar pelea en la Champions League. Ahí precisamente coincidió con dos peruanos: Jefferson Farfán y Carlos Zambrano, de quien guarda buenos recuerdos e incluso recordó cuando el ‘Káiser’ compartió camerinos por primera vez con ellos.

El croata fue el primer entrevistado de Enfocados, programa que conducen la ‘Foquita’ y Roberto Guizasola, en su gira europea, y ante la pregunta del exdelantero sobre el actual defensa de Alianza Lima comenzó a recordar. “Era un tío que cuando llegó era muy tímido, no hablaba con nadie, solo contigo (por Jefferson). En el campo era otra cosa, era pelota o pierna”, aseguró.

De paso, Farfán recordó que en esa época “Zambrano me cargaba los chimpunes, paraba atrás mío. Tuvo un altercado con Rafinha, le pegaba a todos, en una te pegó también”, le dijo al croata. Y agregó: “es tal cual como es ahorita, no ha cambiado”, señaló sobre el juego al límite de las tarjetas del defensor.

Iván Rakitic fue el primer invitado de Enfocados en su gira europea. (Foto: IG Jefferson Farfán)

En otra parte de la divertida entrevista, el croata también comentó lo que fue esa experiencia en Schalke 04 junto a la ‘Foquita’ al mando de Félix Magath. “Nos levantabamos 7 de la mañana para correr en el bosque, entrenábamos a tres turno. Habían compañeros que recién empezaban y vomitaban. En España me acuerdo que estábamos corriendo por la playa, en la arena, parecía que entrenábamos para la guerra. Podíamos jugar dos partidos seguidos, tranquilamente”, señaló.

En su momento, el también mundialista con Croacia causó un gran impacto tras dejar Sevilla de España para firmar por el Barcelona, que en ese momento era dirigido por Luis Enrique y tenía a la ‘MSN’. Rakitic confesó que su fichaje por el cuadro azulgrana se dio de la noche a la mañana y en pleno Mundial de Brasil 2014.

“Ganamos la Europa League con Sevilla, y en esos meses tuve muchas llamadas, muchas ofertas. Luego vino el Mundial de Brasil y me estaba preparando con Croacia. Mi hermano me llamó, me dijo que estaba con los directivos del Barcelona, hablé con ellos y me dijeron que Luis Enrique puso mi nombre en la lista y querían ficharme en Brasil. Perdimos en el debut con Brasil, y antes de jugar con Camerún pedí permiso, salí 6 de la mañana de la concentración, pasé exámenes médicos, firmé y luego volví”, recordó.

Carlos Zambrano jugó en Schalke 04 de 2009 a 2012. Fue su primera experiencia en el extranjero. (Foto: AFP)

