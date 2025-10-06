Universitario de Deportes volvió a hacerse fuerte en el Estadio Monumental y, pese a que el primer tiempo terminó sin goles, supo dejar en evidencia su superioridad al golear por 3-0 a Juan Pablo II. Con esta victoria y la caída de Cusco FC hace unos días antes Los Chankas, los cremas se afianzaron como líderes absolutos del Torneo Clausura y poco a poco van acercándose al objetivo del tricampeonato.

Jorge Fossati, que mantuvo su esquema base y aplicó tres variantes respecto a la alineación de la fecha pasada frente a Alianza Atlético, se mostró tranquilo luego del triunfo en casa y destacó que su equipo haya sido capaz de sobreponerse a cierta ansiedad que tuvo en la primera parte. Además, confesó que a veces es imposible jugar sin ver los otros resultados.

“Es algo que tratamos de pasarle a los jugadores. Nosotros no vivimos en una isla. Estamos dentro de un campeonato y por supuesto que sabemos lo que pasa dentro de ese campeonato. Sabíamos que era una gran oportunidad para distanciarnos un poco más de nuestros inmediatos perseguidores y eso te puede llevar a la ansiedad, y a veces te puedes confundir”, afirmó en conferencia de prensa.

En medio de su análisis, el director técnico uruguayo hizo hincapié en la poca paciencia que tuvieron durante el primer tiempo para resolver algunas acciones ofensivas, en donde si hubieran tenido más calma seguramente hubiesen abierto el marcador antes de lo previsto. Para que esto quede atrás, fue clave el golazo de Jairo Concha a los 50′ y la voracidad con la que continuaron atacando para ampliar el marcador, sin permitir que Juan Pablo II reaccione.

“De alguna manera creo que hubo situaciones en el primer tiempo donde precisamente en esos metros finales jugó un poco la impaciencia o esa ansiedad que nos hizo resolver mal cómo definir. Por suerte, como todo, el gol abre el partido y ganas la tranquilidad que necesitas para seguir manejando el partido, pero siempre sin olvidarte que en el fútbol va a estar mucho más cerca de ganar el que hace las dos cosas bien, defender y atacar”, añadió.

Otro punto tocado por Fossati fue el balón parado como arma importante para destrabar el bloque defensivo de los rivales que llegan al Estadio Monumental. El claro ejemplo de esto fue el 2-0 anotado por Diego Churín, que comenzó con un saque de esquina desde la izquierda, el cual finalizó con un centro preciso de Jesús Castillo para que el atacante argentino conecte un testerazo para vencer a Matías Vega a los 65′.

“No solo se trabaja con los que ejecutan, sino también cómo quedan parados los otros, los que no están involucrados directamente a la jugada porque pueden ser fundamentales para, en primer lugar, de esa pelota a favor no resulte en contraataque del rival y, en segundo lugar, si estás bien posicionado puedas seguir el ataque si el adversario consigue despejar”, acotó.

Si bien Universitario llegó a lo 30 puntos y extendió a ocho su diferencia con Cusco FC, segundo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, el ‘Nono’ no cambió su discurso y mantuvo la calma a pesar de que muchos ya dan por hecho el tricampeonato. Para el charrúa, esto aún no termina y todavía hay mucha tela por cortar, para lo cual será clave la humildad y la autocrítica.

“Debe ser por veterano que, como siempre les digo, trato de pensar partido a partido. Yo digo siempre que, si uno quiere pensar en lo que va a pasar acá a cinco fechas, es como que te autocargas con algo que no vas a poder resolver. Lo que puedes resolver es el partido que viene, trabajando con humildad y autocrítica, lo demás se verá”, aseveró.

“No me lo imaginaba a principio del Clausura. Tampoco me lo imaginaba hace cuatro o cinco partidos atrás, donde la diferencia era mucho más exigua. Éramos conscientes de que este partido nos podía dar un aire mayor, y no es más que eso. Acá no se definió nada”, sentenció el estratega de 72 años.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 3-0 a Juan Pablo II, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Sporting Cristal, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 15 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

