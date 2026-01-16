Jesús Pretell fue presentado de manera oficial en su nuevo club, LDU de Quito, el último jueves por la noche, ante una importante cantidad de hinchas que llegaron hasta el estadio Rodrigo Paz Delgado para conocer a uno de sus refuerzos de cara a la temporada 2026. Como se recuerda, ‘El Rey de Copas’ suele pelear a nivel internacional. En la última Copa Libertadores llegó hasta las semifinales del torneo.

El ex Sporting Cristal salió de un automovil para recibir el afectuoso recibimiento de los fanáticos de su nuevo club y no ocultó su emoción por su primera experiencia fuera del país, tras defender las camisetas de Sporting Cristal, Universidad San Martín y Melgar.

“Estoy feliz de estar aquí en Liga, es un club histórico. Tengo que dar lo mejor de mí, estoy muy comprometido con el club, con la confianza que me han brindado y voy a trabajar para retribuirle al equipo. Hoy me toca demostrar en el campo y estar a la altura porque por aquí han pasado grandes jugadores”, dijo el futbolista de 26 años.

Asimismo, recordó el importante paso de dos futbolistas peruanos por el club albo como los son los también ídolos de la selección peruana Roberto ‘Chorrillano’ Palaciones y Paolo Guerrero, este último incluso fue campeón de la Copa Sudamericana en 2023.

“Por aquí pasó Paolo, que campeonó en la Sudamericana, el ‘Chorri’ también, ellos han dejado la valla muy alta, pero lo más importante es creer en uno, creer que es capaz y soy de los jugadores que todo es posible”. añadió el aguerrido mediocampista.

Pretell conversó con la prensa deportiva de Ecuador. (Foto: LDU)

LDU es dirigido por el brasileño Tiago Nunes, quien ya tuvo a sus órdenes a Jesús Pretell cuando fue entrenador de Sporting Cristal y siempre destacó el rendimiento del ‘pitbull’ a quien consideraba fundamental en su equema de juego.

“Si tuviera que ir a una guerra, lo elegiría como soldado”, dijo en una conferencia de prensa, en alusión a su disciplina táctica y entrega dentro del campo.

Pretell ha tenido una muy buena temporada en Sporting Cristal en 2025 y esto lo llevó nuevamente a la selección peruana que disputó amistosos internacionales en Rusia. Como se recuerda, Pretell fue parte de la blanquirroja subcampeona de América en 2019.

TE PUEDE INTERESAR