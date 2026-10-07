El fútbol peruano suma un capítulo insólito y fascinante en el plano internacional con la llegada de dos jugadores al continente africano. Jhosep Monteza y José María Rodríguez se convirtieron oficialmente en nuevos futbolistas del Dynamo Douala, equipo que compite en la MTN Elite One, la máxima categoría del fútbol de Camerún. Esta transferencia marca un hito poco habitual, conectando de manera directa un torneo como la Copa Perú con el fútbol profesional de África.

Fundado en 1948, el Dynamo Douala es una de las instituciones más tradicionales y populares de Camerún en la actualidad, aunque no haya podido celebrar todavía su primer título en la Elite One. A lo largo de sus más de siete décadas de trayectoria, se ha consolidado como un equipo querido por las clases populares, caracterizado por un juego físico, dinámico y de mucha intensidad.

En términos de palmarés, el club de Douala cuenta con un recorrido respetado en el plano local, habiendo conquistado la Copa de Camerún en tres ocasiones (1979, 1981 y 1998). Aunque el título de liga de primera división le ha sido esquivo históricamente, la última temporada se quedó con las ganas en la última fecha al quedar en segundo lugar por diferencia de goles. De todos modos, suele ser un claro protagonista en el fútbol local.

El primero de los refuerzos nacionales es Jhosep Monteza, un joven lateral izquierdo de tan solo 18 años. Monteza dará un salto categórico en su joven carrera, pasando de disputar el torneo de ascenso peruano a vivir su primera experiencia profesional en el extranjero. Su incorporación busca aportarle proyección por la banda izquierda al esquema táctico del cuadro camerunés..

Así fueron presentados los peruanos en las redes sociales del Dynamo Douala. (Facebook)

A la travesía se suma el atacante lambayecano José María Rodríguez, quien al igual que Monteza llega al fútbol africano a sus 18 años. La llegada de este nuevo delantero busca inyectarle frescura al frente de ataque del subcampeón camerunés, representando también para él la oportunidad inaugural de probarse lejos del país en una liga caracterizada por la potencia y el roce físico.

Ambos futbolistas emprendieron el viaje desde el norte peruano procedentes del África Club Gol de Chiclayo, institución que militaba en la Copa Perú. El paso sin escalas desde el fútbol amateur y regional peruano hacia una liga de máxima categoría en África representa un reto de adaptación gigantesco, tanto en lo deportivo como en lo cultural, pero también una vitrina inédita para el talento joven de la región Lambayeque.

El arribo de los peruanos generó una enorme expectativa en la ciudad de Douala. La hinchada del Dynamo, junto al propio presidente del club, se movilizaron hasta el aeropuerto local para darles una cálida y multitudinaria bienvenida a los refuerzos. Los cánticos, el ritmo y la hospitalidad con la que fueron recibidos reflejan la ilusión de la afición por ver en acción a esta inédita dupla de futbolistas en el país.

Actualmente, Jhosep Monteza y Josem Rodríguez completan sus primeros entrenamientos y se alistan para el tan ansiado debut a fin de mes en la MTN Elite One. Con la camiseta de su nuevo club, los dos jóvenes futbolistas de 18 años buscarán consolidarse rápidamente en el once titular y escribir una página histórica para el balompié peruano en el fútbol africano.

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