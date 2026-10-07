Yanlis Féliz ya se encuentra en Lima para afrontar una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. La dominicana, quien viene de ser campeona con Alianza Lima, decidió cambiar de camiseta y afrontar un nuevo desafío con la Universidad San Martín. Ahora, la atacante ya trabaja junto a sus nuevas compañeras con un objetivo claro: volver a pelear por el título.

“Me siento emocionada de estar de vuelta, con las mismas expectativas que el año pasado: campeonar, obviamente, y trabajando fuerte con un nuevo equipo”, señaló Féliz en entrevista con Depor. La jugadora también contó cómo se concretó su llegada al conjunto santo, luego de que su futuro estuviera inicialmente ligado a una posible renovación con Alianza Lima.

La dominicana explicó que la negociación se produjo a través de su representante, quien se puso en contacto con la dirigencia de San Martín. “Ella estuvo en contacto con Judy y llegaron a la negociación. Vi que era una buena propuesta y accedí a ella”, contó. Así, Féliz tomó la decisión de iniciar una nueva etapa en el vóley peruano.

Su llegada a San Martín no fue en solitario. Féliz contó que también conversó con Meegan y ambas acordaron afrontar juntas este nuevo reto. A ellas se sumó posteriormente Paola Rivera, con quien la dominicana ya había coincidido durante la Copa Panamericana, aunque en aquella ocasión defendiendo camisetas diferentes.

Precisamente, Féliz se refirió a lo que significará tener ahora a Rivera como compañera, luego de haberla enfrentado representando a República Dominicana y México, respectivamente. “Ahora será más que un reto, porque éramos oponentes el año pasado. Este año tendremos el reto de conectar, de encajar”, explicó la voleibolista.

La nueva jugadora santa también llega después de una experiencia especial con su selección. Féliz disputó la Copa Panamericana con República Dominicana y consiguió el subcampeonato, en un torneo que significó su regreso al combinado nacional después de un largo tiempo. “Fue como tener un flashback”, comentó, destacando además el talento que encontró dentro del equipo dominicano.

Ahora, Féliz tiene claro que su prioridad está en San Martín y dejó atrás cualquier situación relacionada con su anterior club. La dominicana también habló sobre los comentarios de algunos hinchas de Alianza Lima tras su salida. “Esto es un trabajo, esto es un empleo. Yo soy una empleada y siempre voy a elegir lo que yo crea que es mejor para mí”, afirmó.

Uno de los momentos que Yanlis Féliz espera con mayor ilusión es la Gala Santa, evento en el que será presentada oficialmente junto al resto del plantel de la Universidad San Martín. La dominicana contó que tanto ella como sus compañeras están emocionadas por vivir este primer contacto con la fanaticada del club y compartir de cerca con quienes las acompañarán durante la temporada.

“Estamos todas emocionadas de vivir una experiencia como tal, ser presentadas a la fanaticada santa y pues feliz de todo lo que viene en adelante”, comentó Féliz. La voleibolista también destacó que la presentación se realizará en un escenario con gran capacidad de público, por lo que espera que sea un momento especial y que quede como recuerdo para todo el equipo.

Con la temporada cada vez más cerca, Yanlis Féliz ya visualiza los principales objetivos del conjunto santo. La dominicana considera que la Liga Peruana será más competitiva esta temporada y también apunta al Campeonato Sudamericano de Clubes, torneo que podría abrirle a San Martín la posibilidad de luchar por un lugar en el Mundial de Clubes. “Estoy 100% entregada en poder campeonar una vez más”, sentenció.

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