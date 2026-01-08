DT de Riga FC destacó el juego de Joao Grimaldo. (Foto: Composición / Riga FC)
Para Joao Grimaldo, la temporada 2026 puede significar dar el gran salto internacional en su carrera profesional. Tras un buen 2025 con Riga FC -equipo al que llegó a préstamo de Partizán-, donde se ganó la confianza de Adrian Gula (DT), ahora está en la mira de un gran de República Checa como Sparta Praga. Precisamente, fue el DT quien elogió sus características en el campo y reveló cómo puede aportar su nivel futbolístico en uno de los más grandes del país checo.

Noticia en desarrollo...

