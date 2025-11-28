El mundo formativo de Sporting Cristal ha dejado distintos nombres con el paso de los años. Sí, unos más destacados que otros, pero también contaron con la oportunidad de dar el salto al exterior. Joao Grimaldo es uno de los ejemplos de esta situación, teniendo en cuenta que ya es habitual convocado en la Selección Peruana y emprendió el viaje a Europa para seguir su carrera profesional. Finalizada la temporada, el extremo aprovechó para visitar La Florida y reencontrarse con algunos compañeros de la institución.

Este viernes se pudo ver a Joao Grimaldo en el Rímac; precisamente, en las instalaciones de La Florida donde posó con una camiseta de Sporting Cristal, club de su formación como profesional y que le permitió dar el salto al exterior a mediados del año 2024, tras finalizar el Torneo Apertura de la Liga 1.

Joao Grimaldo visitó a Sporting Cristal en La Florida. (Foto: Luccina Aparicio)

La llegada del extremo coincide con la víspera de un partido importante para Sporting Cristal. Los celeste se medirán en la semifinales del play-off ante Alianza Lima, buscando clasificar a la final -donde espera Cusco FC- para el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2025.

El recuerdo también de Grimaldo con Sporting Cristal detalla distintos pasajes. Su debut fue en el año 2020 de la mano de Roberto Mosquera. Precisamente, este fue el último año de títulos para los celestes. Con el paso del tiempo fue tomando mayor protagonismo hasta ser titular.

Ya en 2023 comenzaron los rumores de su partida, pero este hecho se concretó en el 2024. Tras terminar el Torneo Apertura, desde el club aceptaron la oferta de Partizán de Belgrado, equipo de Serbia, con el que arregló un vínculo hasta el año 2028. Sin embargo, no le fue bien, por lo que tuvo que buscar nuevo equipo.

Riga FC de Letonia se presentó como un atractivo destino y, tras obtener una cesión, llegó en el mes de febrero de 2025. Para Grimaldo, fue una excelente temporada porque jugó como titular y también se integró al equipo ideal de la liga. Eso sí, aún queda pendiente definir si renovarán el préstamo o ejecutarán la opción de compra.

Por último, el presente de Joao Grimaldo también es auspicioso en la Selección Peruana porque, en la convocatoria del mes de octubre, fue uno de los más destacados. Además, con 22 años de edad, apunto a ser uno de los líderes de la ‘nueva generación’, de cara al proceso al Mundial 2030.

Joao Grimaldo. (Foto: Getty Images)

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: fechas de la llave

Alianza Lima vs. Sporting Cristal se verán las caras en una llave con partidos de ida y vuelta, válidos por la semifinal de los play-offs para conocer a Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. El primer duelo será el martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, mientras que la revancha será el sábado 6 en el Estadio Alejandro Villanueva a la misma hora.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: canales de TV

En cuanto a las transmisiones de ambos partidos entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, estas estarán a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

