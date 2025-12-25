El mercado de pases en el fútbol peruano sigue movido y así como se dan fichajes, también vemos salidas. En lo que respecta a la temporada 2025 de la Liga 1, hubo tres equipos que perdieron la categoría: Binacional, Ayacucho FC y Alianza Universidad. Dicho eso, es habitual que sus jugadores busquen un nuevo destino para el siguiente ciclo, como es el caso de Jonathan Bilbao, defensa peruano-venezolano que dejó el equipo de Ayacucho FC para emprender una aventura internacional en Carabobo de Venezuela, con el plus que disputará la próxima Copa Libertadores.

Catalogado como un “central moderno para la zaga granate”, Bilbao tendrá su primera experiencia fuera del país. "El zaguero Jonathan Bilbao llega a Carabobo, tras un largo recorrido en Perú. Con experiencia en la selección inca (sub-20) y ritmo de juego, fortalecerá la última línea del cuadro industrial", anunciaron desde la institución.

Con 26 años de edad, Jonathan tuvo la oportunidad de jugar en distintos clubes del Perú como Cusco FC, San Martín, Alianza Atlético. Para el 2025, arribó hacia Ayacucho FC como jugador libre, disputando 26 partidos oficiales en la Liga 1 (entre Torneo Apertura y Clausura). Además, marcó dos goles.

La situación de Ayacucho FC no fue la mejor a lo largo del año y descendió en la última fecha. Fue así que una serie de jugadores decidieron dejar la institución, teniendo en cuenta también que el club persistirá en recuperar los puntos del partido de la penúltima fecha del Torneo Clausura ante Comerciantes Unidos. De darse, volvería a la máxima división por la variación de la tabla de posiciones.

Jonathan Bilbao jugo en 2025 en Ayacucho FC. (Foto: Ayacucho FC)

Para Jonathan Bilbao, el reto de Carabobo será uno de los más importantes de su carrera. “Lo primero que me sedujo del proyecto de esta institución es la cantidad de temporadas consecutivas luchando por campeonatos y dejando una buena huella en el fútbol venezolano. Para mí, esto es una linda oportunidad, ya que buscaba una opción así, que se acercara a mis objetivos personales”, contó para la web del club.

Sobre su presente futbolístico, detalló: “Me encuentro en un buen momento de mi carrera. Vengo con mucha continuidad y jugando bien. Tengo muchos aspectos positivos que aportar al club, tanto en el juego como en lo personal. También llego con la intención de aprender mucho y agregar lo que me falte para conseguir logros relevantes en mi trayectoria”.

Sus metas con el granate son claras: “En lo colectivo busco bordar la estrella; me han hecho saber la ilusión que existe por conseguirla y me sumo en la búsqueda de ese objetivo. Quiero ganar todo lo que se pueda en Carabobo, mientras que en lo personal deseo ser un jugador de selección y vengo a esforzarme para ello”.

Jonathan Bilbao es nuevo jugador de Carabobo. (Foto: Carabobo)

Cabe resaltar que, en esta nueva aventura, Jonathan Bilbao tendrá la oportunidad de disputar su primera Copa Libertadores en Carabobo. El cuadro venezolano clasificó a la etapa de grupos, luego de quedar como subcampeón de la Liga Futve, cayendo en la final ante Universidad Central de Venezuela.

TE PUEDE INTERESAR