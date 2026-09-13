El estratega nacional Juan Reynoso tendrá una inmejorable oportunidad para recuperar su máximo protagonismo dirigiendo en el siempre competitivo balompié mexicano. Tras afrontar pasajes sumamente complicados durante sus últimos proyectos deportivos, el entrenador peruano fue oficializado como el flamante director técnico del club Necaxa. El popular ‘Cabezón’ regresará por todo lo alto a la exigente Liga MX, un territorio donde ya supo tocar la gloria absoluta tras conquistar un título histórico y sumamente recordado dirigiendo al poderoso plantel del combinado de Cruz Azul.

La noticia sobre su llegada a la institución de Aguascalientes, Necaxa, fue adelantada recientemente por la prensa deportiva tanto mexicana como peruana. El técnico asumirá inmediatamente sus nuevas funciones buscando salvar el irregular arranque del equipo en el actual certamen.

El estratega nacional tomará el lugar dejado por Martín Varini, quien fue cesado tras la dolorosa derrota frente a Puebla. Este último resultado agravó la crisis de los ‘Rayos’, quienes apenas registran ocho unidades transcurridas las primeras ocho jornadas del Torneo Apertura.

🚨[EXCLUSIVO]: Juan Reynoso es el nuevo entrenador de Necaxa.

*️⃣Asume este lunes como reemplazo de Martín Varini y firma contrato hasta diciembre de 2027. ⬇️https://t.co/cp6Nw5jYDQ pic.twitter.com/UpYYkImBTC — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 13, 2026

Para revertir este sombrío panorama, la directiva decidió apostar por un ambicioso proyecto a largo plazo, asegurando el vínculo contractual del peruano hasta diciembre del 2027. La gerencia confía ciegamente en que su estricta disciplina ordene rápidamente el funcionamiento del plantel.

La urgencia de resultados es absoluta debido al pobre balance dejado por la gestión anterior. Durante su etapa en el banquillo, Varini dirigió veinticinco compromisos oficiales, acumulando un preocupante registro de trece derrotas, cinco empates y apenas ocho victorias que terminaron sentenciando su salida definitiva.

Por su parte, este sorpresivo fichaje representa una inmejorable vitrina para relanzar la carrera del entrenador tras su amargo paso por la selección nacional. Cabe recordar que su ciclo con la ‘Bicolor’ culminó prematuramente en diciembre tras no conseguir ningún triunfo en las Eliminatorias.

Juan Reynoso dirigió esta temporada también en Melgar. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Posteriormente, el técnico buscó refugio en el torneo peruano asumiendo las riendas del FBC Melgar. No obstante, su segunda aventura en el conjunto arequipeño estuvo bastante alejada del éxito esperado y finalizó abruptamente en marzo del presente año por malos resultados.

Ahora, el estratega concentra todas sus energías en su inminente debut programado para este sábado diecinueve de septiembre. Necaxa tendrá una difícil visita ante el Atlético de San Luis, sirviendo como antesala perfecta para su posterior y durísimo choque como local frente al América.

TE PUEDE INTERESAR