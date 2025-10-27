Para un joven delantero que busca consolidarse en el competitivo fútbol argentino, no hay nada más frustrante que la inactividad. Ver los partidos desde el banco de suplentes, sin sumar minutos, para Juan Pablo Goicochea podría ser frustrante especialmente porque Platense no atraviesa un buen momento. Sin embargo, en el fútbol, las crisis de unos suelen ser las oportunidades de otros. Un sorpresivo despido en la dirección técnica del club podría ser exactamente el cambio de aire que un jugador peruano en el extranjero necesitaba.

La dirigencia del ‘Calamar’ decidió destituir al estratega Cristian “Kili” González, a falta de tan solo tres fechas para que finalice la fase regular del Torneo Clausura argentino. La decisión se precipitó tras una serie de malos resultados que hicieron insostenible la continuidad del técnico que, paradójicamente, les dio su primer título profesional este mismo año.

La caída del ‘Kili’ es sorprendente si se mira el panorama completo del año 2025. Tras haberse coronado como el histórico campeón del Torneo Apertura, el equipo no pudo encontrar la regularidad en esta segunda mitad del año. El ‘Calamar’ se hundió en el Clausura, donde en catorce partidos disputados apenas consiguió sumar dos triunfos, cosechando seis empates y seis dolorosas derrotas que lo alejaron de cualquier protagonismo.

Platense confirmó despido de Cristian González. (Foto: Captura: X)

El mal momento no se limitó solo a la liga. El proyecto de González también sufrió un duro revés en la Copa Argentina, torneo del cual fue eliminado prematuramente en los dieciseisavos de final. Con un rendimiento tan bajo, la salida del técnico era inminente, a pesar de su deseo de revertir la situación, como él mismo lo expresó tras su salida.

“Uno entiende que los resultados no eran los que habíamos buscado en todo el campeonato y ahí se toma la decisión de echarme del club”, comentó el estratega argentino. González fue claro en que la decisión no fue suya: “Yo no me quería ir, pero iba más allá de mis ganas”. Su salida cierra un ciclo de gloria y fracaso, pero abre una nueva puerta para los jugadores que no contaban con su confianza.

¿Cómo le fue a Juan Pablo Goicochea en Platense?

Tras su etapa formativa en Alianza Lima, Juan Pablo Goicochea llegó a Platense en febrero del 2024. El año pasado, exactamente el 2 de junio, debutó en la Liga Profesional Argentina en la victoria por 1-0 ante Boca Juniors, disputando los últimos minutos. Seis días después, también ingresó en la derrota ante Huracán (1-0) y después no volvió a hacer su aparición en el cuadro rioplatense.

Este año, fue al banco apenas una vez: el 4 de mayo, ante Gimnasia y Esgrima La Plata, cuando el entrenador era Sergio Omar Gómez. Hoy el equipo es dirigido por Cristian ‘Kily’ González, exfutbolista de la Selección argentina, y atraviesa un incómodo momento en la tabla que podría animar al DT a probar nuevos futbolistas: suma 10 puntos en el grupo B, con apenas dos victorias en nueve partidos.

‘Goico’ tiene contrato hasta diciembre del 2026 con Platense, que apostó por él como un proyecto a largo plazo. De todos modos, será importante para los intereses de la Selección Peruana que sume minutos con el primer equipo y aumente su competitividad más temprano que tarde. Está dentro del universo de delanteros con miras al proceso del Mundial 2030.

