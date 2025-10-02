Del Sudamericano Sub-20 de principios de año, Juan Pablo Goicochea fue lo más destacado de la Selección Peruana. Marcó dos goles (a Paraguay y a Chile) que hicieron eco en Argentina, y se esperaba que Platense le diera por fin una oportunidad en el primer equipo, pero no ocurrió. En medio de esa incertidumbre, despertó el interés de Sporting Cristal para volver a la Liga 1, pero el ‘9′ optó por quedarse en tierras argentinas. Hasta que se lesionó y pasó un buen tiempo fuera de las canchas para recuperarse al 100%. Recién el fin de semana volvió a sumar minutos en la reserva del ‘Calamar’ luego de seis meses y espera tener más continuidad en este cierre de año.

Por lo pronto, el futuro pinta prometedor para él. Según información del periodista Gerson Cuba, ‘Goico’ fue reservado por la FPF para una posible convocatoria de la Selección Peruana para el amistoso de octubre ante Chile, en Concepción. Una señal de que el delantero de 20 años es parte de la renovación a la que apunta Manuel Barreto en los próximos duelos de fecha FIFA.

El último fin de semana, el exAlianza Lima jugó 60 minutos en la victoria de Platense por 2-0 sobre Deportivo Riestra, por la fecha 12 del Torneo Proyección AFA (reserva) en Argentina. Tras ponerse a punto, ahora el delantero peruano espera seguir sumando minutos y llegar en ritmo a una eventual convocatoria.

Juan Pablo Goicochea reapareció luego de seis meses en la reserva de Platense. (Foto: Platense)

Una posible convocatoria de Juan Pablo Goicochea a la Bicolor podría darle ese empujón necesario para dar el salto, tarde o temprano, al primer equipo del ‘Calamar’. Cabe recordar que el año pasado tuvo su debut en la Copa Argentina, pero luego no volvió a ser considerado. Además, tiene contrato hasta diciembre del 2026 en el cuadro rioplatense.

Eso sí, dependerá también de los delanteros que convoque Manuel Barreto para el amistoso ante Chile. Gianluca Lapadula, Alex Valera y Luis Ramos vienen en buen momento, tras marcar con sus respectivos equipos, aunque no es seguro que la ‘Muñeca’ apueste por ellos. El DT interino ha dado luces de que esta vez va a priorizar a los más jóvenes en su nómina, como es el caso de ‘Goico’.

De todos modos, es una buena noticia para el universo de posibles convocados la reaparición de Goicochea en Argentina, porque a su corta edad tiene experiencia defendiendo a la Bicolor y lo importante es que no se corte su proyección, ya sea en el extranjero o en el Perú. Además, distintos clubes en la Liga 1 siguen su evolución y podrían estar pendientes de él de cara al próximo mercado de pases.

Juan Pablo Goicochea fue la figura de la Selección Peruana Sub-20 en enero. (Foto: FPF)

