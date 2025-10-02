En medio del triunfo de Universitario de Deportes sobre Alianza Atlético (2-0), el cual los puso en la cima del Torneo Clausura en solitario con 27 puntos, la titularidad de Edison Flores fue una de las más llamativas en el encuentro en el Estaduo Mansiche. Y es el delantero venía siendo utilizado como una pieza de recambio en los últimos encuentros, pero esta vez tuvo el respaldo de Jorge Fossati para ser inialista.

De esta manera, tras la victoria ante los ‘Churres’, el ‘Orejas’ conversó con los medios de comunicación en zona mixta y uno de los temas tocados fue la Selección Peruana, a propósito de la próxima convocatoria que saldrá este fin de semana, cuando finalice la fecha 13 del Clausura. Como se sabe, esta será la primera lista que anuncie Manuel Barreto como entrenador interino de la ‘Bicolor’.

Aunque no confirmó si se contactaron con él, Flores dio detalles importantes de cómo estaría conformada la nómina del también jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF. “Hay una nueva convocatoria, no sé si estaré, se especula que es de menores de 30 años y yo tengo 31, no sé, esperemos que sea de la mejor manera”, reveló.

Al ser insistido sobre si él tiene chances de aparecer en la convocatoria, Edison se mostró enfocado en Universitario, pero remarcó que Barreto lo conoce muy bien y sabe lo que puede ofrecerle. “Manuel me conoce, pero ellos ya tendrán la lista, yo me preocupo por el día domingo y hacerlo de la mejor manera”, añadió.

Edison Flores no estuvo en la última convocatoria de la Selección Peruana por las Eliminatorias 2026. (Foto: ITEA Sports)

El atacante crema hizo énfasis en el pedido constante del recambio generacional, algo que aparentemente se dará en el anuncio de este fin de semana. “Ustedes (la prensa) siempre piden el recambio, la gente también pide recambio y está bien, creo que ver nuevos jugadores para la selección y para lo que viene, creo que es una buena manera de poder empezar este recambio”, afirmó.

Recordemos que esta convocatoria de la Selección Peruana será para el amistoso internacional frente a Chile, pactado para el 10 de octubre en Santiago. Barreto, quien asumió el mando del equipo tras la salida de Óscar Ibáñez, estará a cargo de la ‘Blanquirroja’ hasta fin de año, por lo que también dirigirá los duelos ante Rusia y la ‘Roja’ en noviembre, ambos en territorio ruso.

Según se supo hace unos días, Barreto no solo considerará a varios elementos jóvenes que ya estuvieron en la ‘Sele’, sino también a los que cuentan con ascendencia peruana y militan en el extranjero. En Hablemos de Max informaron que ya se enviaron cartas de reservas por Fabio Gruber del Núremberg, Alexander Robertson del Cardiff City y Felipe Chávez del Bayern Múnich.

Edison Flores lleva cinco goles en la temporada 2025 con Universitario. (Foto: Universitario)

Por otro lado, más allá de si termina estando no en la lista de convocados, Flores dejó en claro que ahora solo está mentalizado en los objetivos con la ‘U’. “Es importantísimo sumar tres puntos aquí en una plaza muy difícil, el campo está complicado y un rival complicado que sabe lo que juega”, sostuvo sobre el 2-0 frente a Alianza Atlético, que acerca a los cremas cada vez más al tricampeonato.

Por último, el futbolista de 31 años habló sobre la ilusión que tiene de ganar un nuevo título con los merengues. “Soy un hincha más, me ilusiono con el equipo ganando, quiero que el equipo gane el domingo, pero para eso tenemos que luchar con un equipo súper difícil que es Juan Pablo, que nos ganó en el Apertura. Trabajamos para poder contrarrestar sus virtudes”, sentenció.

Edison Flores registra dos títulos nacionales con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el partido válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 5 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

