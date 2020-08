El técnico Peruano, Juan Reynoso, viene abriéndose camino en tierras mexicanas como estratega del Club Puebla, Hace algunas semanas fue elegido como el mejor técnico de la Fecha en la Liga MX y ahora su equipo se ubica en los primeros puestos de la tabla de posiciones.

En el último enfrentamiento, Puebla cayó 0-1 ante Pachuca, sin embargo, el único tanto del enfrentamiento llegó luego de un penal cobrado a favor del equipo rival, razón por la cual el estratega habló sobre las decisiones del VAR en la última conferencia que brindó.

“Hoy el partido estuvo parejo más allá de la falta de detalles, estaba más para el 0-0 pero un penal que va a generar la duda hoy y en los días posteriores terminan marcando la diferencia, eso molesta pero hoy le cuesta más a los equipos superarnos, eso hay que valorarlo”, señaló.

“La verdad lo vendió bien el jugador y lo compró el árbitro, no es fácil, uno no puede hacer nada porque levanta la voz y se mal entiende, ojalá que en una venga la buena, lo que sí queda claro en estos días es que a unos van y le revisan en el VAR y a otros no, ojalá eso se pueda equilibrar y no estemos hablando de estas cosas. Últimamente estamos hablando más del tema arbitral y el VAR que de lo que pasa en cancha”, continuó.

En la misma conferencia, Reynoso se refirió al trabajo de sus jugadores y el esfuerzo físico que emplearon durante el encuentro. “Hoy vi a mi equipo muy cansado, resentimos esos tres juegos en seis días y no tuvimos chispas, al no tener eso no hay intensidad y hay poco por hacer en la cancha, no hay nada que reprocharle a los muchachos que ahorita los vi muy liquidados en lo físico, intentamos refrescar al equipo al inicio y después con los cambios pero nunca nos encontramos”, detalló.

“En el plan físico que no haya lesionados importantes, ya perdimos Christian Tabó por varias semanas, hoy sintió una molestia Daniel y mañana entrenaremos, nos recuperaremos y daremos un par de días para empezar el partido del domingo que va a ser duro”, finalizó.

