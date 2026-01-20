El futbolista Juan Yangali, nacido en Argentina con nacionalidad peruana, dejó Gimnasia y Esgrima de La Plata para fichar por el club Quilmes que compite en la Primera Nacional de ese país, lo que sería la Segunda División.

A sus 25 años, el mediocampista tendrá su tercer club como profesional, y llega cedido a préstamo del Club Atlético San Telmo, con el que hizo las divisiones menores y debutó en el 2022.

En el 2023 no tuvo mayor participación en el Club Atlético Colegiales y fue recién un año después cuando logró regularidad 22 partidos. Lo mismo ocurrió un año después con 20 encuentros.

Con un irregular 2025, en el que apenas disputó tres partidos, decide dejar atrás su etapa en La Plata para buscar nuevas oportunidades en una Liga que conoce bastante bien y anhela sea el trampolín para jugar en la Superliga Argentina.

Yangali jugó en 2025 con camiseta de Gimnasia. (Foto: GELP)

Este martes 20 de enero se sumó a los trabajos de pretemporada de Quilmes que estuvo muy lejos de los primeros lugares en 2025, por lo que este año puede ser la revancha de una tradicional institución de la capital argentina.

Cabe mencionar que Yangali ya ha confesado su intención de jugar por la selección peruana, en una posición en la que solo ha aparecido Erick Noriega en el último tiempo, por lo que podría ser una posibilidad a considerar por el nuevo entrenador.

“Estaría muy contento si llega un llamado a la selección. Voy a estar firme para representar al país de la mejor manera”, dijo Yangali en una entrevista a mediados del 2025.

Como se recuerda, Perú quedó en el penúltimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con apenas 12 puntos, solo uno más que Chile, colero de la competición. En la FPF aún trabajan en la contratación del nuevo seleccionador.

