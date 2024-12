Cada vez está más lejos el recuerdo de los jugadores peruanos que estaban en las principales ligas de Europa, destacaban cada fin de semana y acaparaban las portadas en el Perú. Es cierto que en la actualidad hay una cantidad importante de compatriotas en el extranjero, tanto en el Viejo Continente como en América, pero no es usual verlos gritar campeón. Sin embargo, este 2024 hubo futbolistas incaicos que ganaron títulos y fueron determinantes en sus respectivos equipos. El caso más reciente es el del mediocampista Alfonso Barco (23 años), quien ganó la Copa de Uruguay con el Defensor Sporting, luego de vencer a Nacional en la final disputada en el mítico Estadio Centenario.

El conjunto violeta, dirigido por el uruguayo Álvaro Navarro, igualó 2-2 de forma agónica en el tiempo de descuento (el delantero Claudio Spinelli marcó de penal) y logró llevar la definición a la tanda de penales. ‘Fonchi’ había iniciado acciones en el mediocampo y fue reemplazado a los 67 minutos por el mexicano Xavier Biscayzacu. Agustín Soria, Jose Alvarez y Biscayzacu anotaron sus penales, en Nacional fallaron tres jugadores, y la ‘Farola’ salió tricampeón de la Copa AUF Uruguay, el único que supo levantar el trofeo desde su creación en 2022. “¡La segunda!”, escribió el peruano emocionado en sus redes sociales. La edición 2023, que concluyó en mayo de 2024, también la ganó nuestro compatriota.

El exjugador de Universitario de Deportes fue importante en la obtención de la Copa de Uruguay: anotó el gol del triunfo (1-0) en los octavos de final ante Racing Montevideo; marcó otro tanto en la goleada por 6-0 sobre Ferro Carril, por los cuartos; y, si bien fue suplente en las semifinales ante Boston River, disputó gran parte de la final en el Centenario. Cabe mencionar que sus números en el Campeonato Uruguayo 2024 fueron los siguientes: 23 partidos disputados (6 de ellos como titular), en los que sumó un total de 793 minutos. No logró anotar o asistir en el torneo que finalmente ganó Peñarol. ‘Fonchi’ tiene contrato con Defensor Sporting hasta mediados del 2025.

Alfonso Barco llegó en 2023 a Defensor Sporting y ya suma dos títulos en su carrera. (Foto: Getty Images).

Peruanos que campeonaron en el extranjero en 2024

Sonne y el primer título de su carrera

Oliver Sonne (24 años) está viviendo uno de los mejores años de su carrera. No solo vive un gran momento en el Silkeborg IF, donde suele anotar goles y dar asistencias, sino que también logró ganarse un puesto en la Selección Peruana, pese a que está última en las Eliminatorias al Mundial 2026. Sin embargo, su instante más feliz se dio en el mes de mayo, cuando ganó el primer título de su carrera: la Copa de Dinamarca, tras vencer por 1-0 al AGF en la final con un gol suyo. El lateral danés aprovechó una habilitación y definió muy bien ante la salida del arquero. “¡Esta temporada! ¡Muy agradecido y orgulloso!”, apuntó en su cuenta oficial de Instagram tras levantar la copa.

En la Superliga de Dinamarca 2023-24 la historia fue diferente: Silkeborg IF quedó en el sexto puesto con 36 puntos, muy lejos del campeón Midtjylland, que consiguió 63 puntos en las 32 jornadas. A pesar de no pelear por el título, los números de Sonne en esa edición fueron buenos: 31 partidos jugados (30 como titular), en los que anotó un gol y dio tres asistencias. En la actual liga danesa lleva 16 compromisos disputados (15 como titular), en los que marcó tres goles y dio cuatro asistencias. Está mejorando sus estadísticas y buscará seguir por ese camino para más adelante dar el salto. Cabe mencionar que tiene contrato con su club hasta el verano de 2026.

Oliver Sonne gritó campeón por primera vez en 2024. (Foto: Silkeborg)

La copa que le faltaba en Países Bajos

A inicios de agosto, Marcos López (25 años) ganó su tercer título con la camiseta de Feyenoord: la Supercopa de Países Bajos (también llamada Supercopa Johan Cruyff), tras vencer en la final al PSV Eindhoven. El encuentro quedó igualado 4-4 y se definió en la tanda de penales, donde finalmente acabó 4-2 para el conjunto del peruano. El carrilero de la Selección Peruana disputó casi ochenta minutos en ese encuentro, hasta que fue reemplazado por Givairo Read. Nuestro compatriota anteriormente había ganado la Eredivisie 2022-23 y la Copa de los Países Bajos 2023-24. Completó un triplete de trofeos antes de emigrar al fútbol danés.

Unas semanas después de ganar el título, el lateral llegó al Copenhague en condición de préstamo. Se trata de su segundo club en Europa y está luchando para tratar de ganarse un puesto en el gigante danés. En la Superliga ha disputado 6 encuentros y ha dado una asistencia. Mientras que en la Copa de Dinamarca ha jugado dos partidos y en la UEFA Conference League tiene dos duelos y dos asistencias. El técnico Jacob Neestrup lo utiliza como lateral en el equipo. Copenhague es el líder de la Superliga danesa y tiene serias chances de campeonar. Todavía falta mucho para ver cómo acaba la temporada. Cabe destacar que López tiene contrato con Feyenoord hasta junio de 2026.

Marcos López ganó la Supercopa de Países Bajos en 2024. (Foto: Getty Images)

Otro trofeo más de Suecia a su vitrina

Sergio Peña (29 años), el ‘10’ de la Selección Peruana, está acostumbrado a gritar campeón con la camiseta de Malmö FF y en 2024 no fue la excepción: con gran participación del exjugador de Alianza Lima, los ‘azules’ ganaron la Allsvenskan (la liga sueca), sacándole once puntos de ventaja al segundo lugar, Hammarby IF. Nuestro compatriota disputó 21 partidos (18 como titular), en los que anotó un gol y dio dos asistencias. En total sumó 1,450 minutos. “¡Uno más!”, apuntó emocionado en sus redes sociales. Fue la tercera Allsvenskan que consigue desde que llegó a la institución en 2021.

Cabe mencionar que Peña estaba por terminar contrato y se hablaba de su posible partida del país europeo; sin embargo, ‘Di blåe’ anunció hace unos meses que, tras días de negociaciones, le renovaron el contrato al peruano hasta el final de la temporada 2025. “Me siento feliz. Después de tres años, aquí me siento realmente como en casa. Siento que este es un club en el que todavía puedo dar pasos y desarrollarme como jugador”, apuntó Sergio Peña tras firmar su extensión del vínculo contractual. Durante su etapa en Malmo, el jugador de la Bicolor ganó tres Allsvenskan y dos Copa de Suecia.

Sergio Peña ganó su tercer Allsvenskan en la temporada 2024. (Foto: Malmo)

‘Picó' por última vez en Arabia

Antes de regresar a Sudamérica para vestir la camiseta de Corinthians, André Carrillo ganó un título más en Arabia, país donde jugó por siete años. Con la camiseta de Al Qadisiyah, la ‘Culebra’ campeonó en la Segunda División y logró ascender a la Liga Profesional Saudí. El peruano fue importante en la campaña: marcó dos goles y dio cinco asistencias en 26 compromisos disputados. Además, fue su octavo título local, ya que anteriormente ganó dos Supercopa de Arabia Saudita, tres Liga Profesional Saudí y dos Copa del Rey de Campeones con la camiseta de Al Hilal.

André Carrillo lleva 18 partidos con el ‘Timao’, en los cuales fue titular en diez. Si bien la eliminación a manos de Racing en semifinales de la Copa Sudamericana fue un duro golpe para el plantel, dicha caída les permitió unirse como grupo para enfocarse en salvarse del descenso. Ramón Díaz, que había llegado cuando el equipo estaba en el puesto 17 y tenía solo dos triunfos, llevó a Corinthians hasta la séptima casilla y con el premio de estar en la siguiente Copa Libertadores. Cabe mencionar que la ‘Culebra’ tiene contrato con el club paulista hasta el 31 de julio de 2025.

André Carrillo ascendió con Al Qadisiya en Arabia Saudita en 2024. (Foto: Getty Images)

Al menos tuvo una alegría

Luego de jugar en el San Jose Earthquakes de la MLS, Miguel Trauco (32 años) regresó al Brasileirao a inicios de 2024 para jugar en el recién ascendido Criciúma EC. El primer torneo que disputó fue el Campeonato Catarinense, del estado de Santa Catarina. Aunque no tuvo mucha participación en el certamen (ocho partidos, 435 minutos en total), el equipo llegó a la final y derrotó por 3-2 a Brusque en el global. El peruano jugó los últimos cinco minutos en la final de vuelta disputada en el Estádio Heriberto Hülse. Fue su primera y única alegría antes de la tragedia.

Criciúma tuvo una temporada irregular en la liga brasileña y, a falta de una jornada para el final, descendió a la Segunda División del fútbol brasileño. Los números del lateral en el Brasileirao fueron: 24 partidos (17 como titular), en los que anotó dos goles. Fue el segundo descenso del peruano, ya que también vivió esta situación con el Saint-Étienne de Francia. El contrato del ‘Genio’ en el club ‘carioca’ vence a finales de 2024 y todo indica que no seguirá en el ‘Tigre’. Depor conoció que hay equipos de Turquía que están interesados en contar con sus servicios. Hace unos años estuvo en la agenda de Trabzonspor y Beşiktaş. También está la chance de que continúe jugando en la tierra de Pelé. Por otro lado, no ha recibido ofertas de clubes de la Liga 1.

Miguel Trauco ganó el Campeonato Catarinense con Criciúma. (Foto: Criciúma)





TE PUEDE INTERESAR