Con miras al proceso de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2030, Kenji Cabrera es uno de los abanderados por su presente y futuro. Actualmente en el Vancouver Whitecaps viene disputando los play-offs en busca del título en su debut en la MLS, y fue protagonista en el duelo de ida de octavos de final: selló el 3-0 ante FC Dallas para quedar a un paso de cuartos de final. Thomas Müller, el mítico delantero alemán quien fue campeón del mundo en Brasil 2014, también fue parte de la goleada y expresó su felicidad por el buen momento de los canadienses.

“Controlamos el juego desde el comienzo, ese fue nuestro plan para tener un balance entre atacar y estar listos para el contraataque. Tuvimos una gran hinchada también, pero esto es fútbol, solo hemos hecho el comienzo y ahora debemos dar el siguiente paso también”, señaló el exBayern Múnich tras la victoria en casa.

Müller fue el fichaje estelar de Vancouver Whitecaps y una de las grandes contrataciones de la Major League Soccer 2025. De inmediato se convirtió en el líder de los Whitecaps e hizo una buena conexión dentro de la cancha con Kenji Cabrera, quien marcó su segundo gol en la liga norteamericana en su séptima presentación en dicho torneo. De hecho, solo en dos de esos partidos fue titular, por lo que su registro tiene aún más valor.

“En general, si no fuera ahora jugador y vería este equipo con esta determinación, yo diría que tienen una fuerte conexión porque trabajan juntos. Para mí no hay secretos, si tú vuelves a ver el partido te darás cuenta que nos sentimos muy cómodos como grupo, el equipo entero de hecho, incluso la conexión con los hinchas también va creciendo. Estamos listos para más”, agregó el mítico delantero alemán tras la victoria.

Luego de una extensa trayectoria en Bayern Múnich, donde fue compañero de Claudio Pizarro y hasta hace poco entrenó con Felipe Chávez, Thomas Müller ahora comparte vestuario con otro peruano. Es el goleador del Vancouver Whitecaps con nueve goles y cuatro asistencias en nueve partidos. Los ‘Caps’ están a un paso de cuartos de final y el anhelo del teutón es darle el primer título a los canadienses desde su aparición en 2011.

“Quiero divertirme con estos chicos, todos son muy buenos y me enseñan día a día”, declaró Müller sobre Kenji Cabrera y sus compañeros. Si completan la tarea en la vuelta ante FC Dallas, esperan en cuartos de final a Los Angeles FC o Austin, que igualaron sin goles en la ida. Del otro lado del cuadro aparece Inter Miami de Lionel Messi, uno de los oponentes más difíciles y que busca revancha: el año pasado quedó eliminado en primera ronda.

Para el peruano, de todos modos, aprovechar cada minuto será importante, ya sea con goles y asistencias, para ganarse un lugar en el equipo titular de Vancouver Whitecaps y demostrar todo su potencial en estas eliminatorias de la MLS. Para la fecha FIFA de noviembre es probable que tenga nuevamente su chance con la Selección Peruana en los amistosos ante Rusia y Chile.

