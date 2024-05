Este domingo 26 de mayo no fue un buen día para Kluiverth Aguilar y compañía, pues después de haber remado tanto con el objetivo de ascender a la Jupiler Pro League (Primera División de Bélgica), Lommel SK no pudo sortear su último obstáculo y no consiguió el boleto que tanto quería. El equipo del peruano perdió por 4-2 frente al KV Kortrijk, dejándoles un doloroso global de 5-2 que rompió todas sus ilusiones.

Después de perder por 1-0 en la ida, los ‘Limburgers’ necesitaban darle vuelta a la llave ganando por dos goles de diferencia en condición de visitantes o, en todo caso, igualar el marcador global para llevar todo a la definición desde el punto penal. Evidentemente no iba a ser una tarea fácil, pero si querían acceder a la máxima categoría del fútbol belga debían entregarlo todo.

A pesar de que en la previa parecía que el KV Kortrijk iba a jugar aprovechándose de su ventaja, Lommel sorprendió a todos y golpeó primero a los 3′. El brasileño Diego Rosa apareció en el área para coger un mal despeje de los locales, posicionándose con mucha facilidad para vencer al portero Lucas Pirard y decretar el 0-1 parcial. Todo pintaba bien para los visitantes, pero la tarea no estaba completa.

Después de haber recibido el 0-1, los dirigidos por el islandés Frey Alexandersson perdieron el control del juego y se apresuraron en la toma de decisiones en los últimos metros. Esto facilitó el trabajo del Lommel y los puso a tiro de remate para conseguir el 0-2 que los pusiera arriba en el conteo global, no obstante, no estuvieron finos en la definición y fueron incapaces de traducir su superioridad al marcador.

Ya en la etapa complementaria, el cuadro de Kluiverth Aguilar perdió el dominio del juego durante los primeros minutos, pero poco a poco el cruce se volvió bastante disputado en el centro del campo y careció de claridad en cuanto a la gestación de acciones de peligro. Por más que KV Kortrijk tuvo algunas oportunidades sobre el final, el 0-1 se mantuvo y todo tuvo que resolverse en el tiempo extra.

Las cosas no empezaron bien para Lommel, pues perdieron a Kluiverth Aguilar que tuvo que ser cambiado por una lesión. Después de eso perdieron solidez defensiva y cayeron en el error de salir a buscar el partido cuando lo mejor era esperar y atacar de contragolpe. Bajo ese escenario, los locales hallaron el camino para el 2-1 a través de una gran definición de Thierry Ambrose (96′).

Kluiverth Aguilar marcó un gol y dio dos asistencias con Lommel SK en la temporada 2023-24. (Foto: Lommel SK)





Posteriormente, Lommel se entregó al cansancio y no pudo reaccionar tras el doblete de Ambrose a los 101′ para decretar el 3-1. Por más que Lucas Schoofs puso 3-2 parcial y avivó las ilusiones de los hinchas visitantes, esto no fue suficiente para cambiar la historia. El tanto de João Silva a los 109′ y el ‘hat-trick’ de Ambrose a los 117′ sentenciaron la llave a favor del KV Kortrijk, que se ganó con justicia su derecho de permanecer en la Jupiler Pro League.

A pesar de esta caída, fue una digna campaña del Lommel y seguramente la próxima temporada será uno de los favoritos para dar pelea en la Challenger Pro League. En cuanto a Kluiverth Aguilar, esta temporada disputó un total de 34 compromisos, registrando un gol y dos asistencias. Si bien el lateral peruano tiene contrato vigente con su club, el City Group sigue siendo el dueño de su pase y es probable que busque colocarlo en otro equipo gracias a su gran año.





