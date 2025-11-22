El último partido entre Gremio y Botafogo dejó más que un marcador ajustado: encendió una fuerte preocupación en torno al presente de Erick Noriega, quien no pudo terminar el encuentro y terminó abandonando el Estadio Olímpico Nilton Santos visiblemente afectado. El defensor peruano, que venía consolidándose en el Brasileirao, sufrió una acción que detuvo el partido, alarmó a sus compañeros y dejó a los hinchas preguntándose por la gravedad de la lesión, justo en un momento clave tanto para su club como para la Selección Peruana. Las primeras imágenes difundidas tras el pitazo final solo aumentaron la incertidumbre.
Nota en desarrollo
