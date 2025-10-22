El futuro de Luis Advíncula no está definido ni la camiseta que vestirá en 2026. Si bien tiene contrato por un año más con Boca Juniors, ya había perdido la confianza de Miguel Ángel Russo. Tras el fallecimiento del recordado entrenador, siguieron al frente del primer equipo del ‘Xeneize’ sus ayudantes de campo: Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. En el debut de la dupla técnica, en la derrota ante Belgrano, ‘Bolt’ tampoco fue tomado en cuenta y suma seis partidos consecutivos sin sumar un solo minuto con el equipo azul y oro. Y si sacamos los tres minutos que jugó ante Banfield en agosto, su última presencia data del 27 de julio ante Huracán. Unas cifras alarmantes.

La dirigencia de Boca consideró oportuno que continúe el proyecto de Russo y por eso ratificaron a Úbeda y Rodríguez hasta fin de año, aunque se sabe que para el 2026 habrá un nuevo entrenador. El nombre que apareció en las últimas horas fue el de Diego Aguirre, entrenador uruguayo que actualmente dirige a Peñarol. Juan Pedro Damiani, expresidente del cuadro uruguayo, confirmó la noticia.

“Sé que Boca quiere a Aguirre, no me lo dijo él, me preguntaron desde Boca. Les dije que no se lo lleven porque para nosotros es muy importante, pero es ideal para Boca. Igual, yo no creo que Diego se vaya. Peñarol es su lugar en el mundo, es como Gallardo en River o Bianchi en Boca. Él se queda a vivir si quiere, está a 15 minutos de su casa. Boca está bien, es la adrenalina, pero no creo que se vaya”, apuntó la excabeza de Peñarol.

Diego Aguirre es el actual entrenador de Peñarol de Uruguay. (Foto: Getty Images)

Si bien al presidente Juan Román Riquelme le gusta Aguirre y se trata de una opción para la conducción técnica de cara a la próxima temporada, no es el único que interesa en el ‘Xeneize’. En El Espectador de Uruguay revelaron que otro DT que gusta es Renato Gaúcho. Según informó el periodista Fabián Bertolini, el brasileño es un nombre que manejan en la directiva al igual que Jorge Almirón, aunque el primero tendría mayores posibilidades por ser del gusto de Riquelme.

Renato Gaúcho fue campeón de la Copa Libertadores 2017 con Gremio y viene de estar al frente de Fluminense en el último Mundial de Clubes, donde llegó hasta semifinales. A pesar de esa buena campaña, el DT renunció a su cargo a finales de septiembre tras quedar eliminado en la Copa Sudamericana ante Lanús. Hoy está libre y eso facilitaría las negociaciones con Boca.

El ‘Xeneize’, de todos modos, tiene primero objetivos por cumplir en lo que queda de este año. El principal es ganar el Torneo Clausura, pero también asegurar su participación en la Copa Libertadores 2026 y para eso debe quedar entre los tres primeros de la tabla anual. Le quedan por jugar cuatro partidos de la temporada regular y, hasta el momento, está fuera de los ocho que clasifican a octavos de final del Clausura y también fuera de la zona de clasificación a la Libertadores.

En el caso de Luis Advíncula, el próximo entrenador decidirá el armado del plantel del 2026 y también deberá definir la continuidad del peruano, quien perdió terreno en Boca pese a que tiene contrato por un año más. Una opción es salir prestado o rescindir contrato para irse en libertad a otro club. Alianza Lima se mostró interesado en los últimos días, aunque por ahora todo es prematuro.

Renato Gaúcho hasta hace poco estuvo al mando de Fluminense de Brasil. (Foto: Getty Images)

