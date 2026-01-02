Con Claudio Úbeda confirmado en el cargo de director técnico, Boca Juniors inició la pretemporada este viernes 2 de enero en el predio de Ezeiza. En los entrenamientos ya no estuvieron algunas bajas y se espera que en las próximas horas haya más salidas del plantel del ‘Xeneize’, donde el futuro de Luis Advíncula todavía no está definido. Si bien el peruano tiene contrato por todo el 2026, no haber contado para Úbeda en el último semestre hace pensar que lo mejor para su carrera sería mirar a otro lado.

Boca se prepara para un primer semestre en el que competirá en Copa Libertadores, Torneo Apertura y Copa Argentina. Si bien necesitará un plantel numeroso, y 31 futbolistas comenzaron la pretemporada en el segundo día de enero, la continuidad de ‘Bolt’ no es nada segura: luego de ser titular en el Mundial de Clubes al mando del fallecido Miguel Ángel Russo, volvió a competir a nivel local pero perdió el puesto a manos de Juan Barinaga. De hecho, cerró el segundo semestre del 2025 con apenas siete partidos y se quedó en banca en los últimos cinco compromisos del año.

Luego de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme se incline por la continuidad de Úbeda, el proyecto de Boca versión 2026 contará con varias modificaciones en el plantel. A las bajas confirmadas de Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema se le podrían sumar Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco, entre otros. Una de las principales novedades en este inicio de año son los cuatro juveniles por los que apostó el DT para que se acoplen al plantel profesional: Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores, campeones en reserva.

En ese sentido, todo hace indicar que Luis Advíncula continuará haciendo la pretemporada con Boca a la espera de una oferta, ya sea transferencia o préstamo, así el ‘Xeneize’ puede liberar un cupo en el plantel con todo lo que eso implica. Ojo, en el mercado de pases su nombre estuvo vinculado a Alianza Lima y Sporting Cristal, quienes mostraron su interés en repatriarlo pero esperaban que pueda liberarse para negociar directamente con el futbolista.

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors por todo el 2026, pero no es segura su continuidad en el 'Xeneize'. (Foto: Getty Images)

De momento, Boca Juniors no ha anunciado oficialmente ninguna contratación, pero Marino Hinestroza parece tener todo encaminado para ser el primer refuerzo ‘Xeneize’, aunque algunos detalles entre el jugador y Atlético Nacional, su actual club, no permiten firmar todavía el nuevo vínculo. Se trata de un delantero de 23 años con pasado en Palmeiras de Brasil, Pachuca de México y Columbus Crew de la MLS.

Más allá de algunos amistosos en la previa, el debut oficial del equipo de Claudio Úbeda está pactado para el próximo 25 de enero. El primer rival será Deportivo Riestra. Ahí se verá si Luis Advíncula llega todavía siendo parte del plantel para esa fecha y, de ser así, suma minutos con este DT. Ojo, en marzo se sorteará la fase de grupos de la Copa Libertadores y todavía no hay fecha para el choque con Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina.

De todos modos, lo que puede parecer alentador para Advíncula es que hubo un grupo de futbolistas que arrancaron la pretemporada trabajando a la par del grupo principal, y el peruano no estuvo en esa nómina. Quienes sí lo integraron fueron Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Renzo Giampaoli, Jabes Saralegui, Juan Ramirez, Gonzalo Maroni, Gonzalo Morales y Norberto Briasco, quienes no tendrían espacio en el esquema de Claudio Úbeda para el arranque de la competencia oficial.

Según Olé, las chances no están del todo perdidas para ‘Bolt’. “Perdió terreno, también el puesto y entra en su último año de contrato. A priori, arranca como alternativa. Hace unos meses declaró que quiere quedarse hasta fines del 2026″, señaló el medio deportivo más leído de Argentina, analizando uno por uno a los 31 jugadores que arrancaron la pretemporada en Boca. Se vienen horas cruciales.

Claudio Úbeda fue ratificado como DT de Boca. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR