Boca Juniors está pasando por un presente desastroso, donde ni siquiera la salida de Hugo Ibarra y la posterior llegada de Jorge Almirón ha apaciguado la marea de críticas que caen todas las noches sobre La Bombonera. El último sábado cayeron frente a Estudiantes de La Plata (0-1) y acumularon tres derrotas al hilo en la Liga Profesional Argentina 2023, panorama que no solo los aleja del título, sino también reduce las esperanzas que tenían los hinchas ‘xeneizes’ de pelear en la Copa Libertadores.

Precisamente este martes disputarán su segundo partido en la fase de grupos y Almirón haría algunas variantes respecto a la oncena que paró frente al ‘Pincha’. Aquí aparece el nombre de Luis Advíncula, quien desde hace algunas jornadas viene siendo criticado por su bajo rendimiento. Bueno, pues, tiene grandes posibilidades de arrancar como titular frente al Deportivo Pereira.

El entrenador de Boca no quedó muy convencido con el nivel que mostró Marcelo Weigandt ante Estudiantes y, a pesar de que ‘Lucho’ tampoco ha sido una seguridad en lo que va del año, considera que tiene mejores condiciones para aportarle un despliegue diferente por la banda derecha. Dependerá del peruano responderle en el terreno de juego y asegurarse la titularidad para los siguientes compromisos.

El ‘Xeneize’ no pasó del 0-0 en su primer encuentro frente a Monagas en Venezuela y ahora está obligado a derrotar al cuadro colombiano para no perder el paso en el Grupo F de la Libertadores. Esto, especialmente, porque Colo Colo recibirá al cuadro llanero en Chile y es el favorito para sumar de a tres, resultado que lo colocaría como líder absoluto si Boca no gana.

Otro punto a tomar en cuenta es que posiblemente Almirón pruebe la línea de tres tal como lo hizo en su debut frente a San Lorenzo. Si bien dicho experimento no le resultó, está obligado a hacerlo contra el Deportivo Pereira por las expulsiones que sufrieron Bruno Valdés y Facundo Roncaglia ante Monagas.

Con dos centrales titulares menos en su plantilla –aunque el paraguayo estaba prácticamente descartado por la lesión que sufrió en casa de San Lorenzo–, el entrenador de 51 años requerirá que Luis Advíncula esté muy atento si finalmente termina jugando como carrilero por derecha. No será la primera vez que lo haga, pues jugó ahí ante los ‘Cuervos’.

Luis Advíncula tiene grandes posibilidades de arrancar ante Deportivo Pereira. (Foto: Boca Juniors)

Riquelme salió en defensa de Advíncula

Previo a la última derrota en casa ante Estudiantes de La Plata, Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, conversó con los medios oficiales del club y analizó el presente por el que están atravesando. En cierto momento de la entrevista se refirió a Luis Advíncula y Juan Ramírez, dos de los jugadores que durante las últimas semanas vienen siendo parte de la crítica hacia el plantel ‘xeneize’.

“(Advíncula y Ramírez) Nos regalaron cuatro títulos en poquito tiempo. Entonces yo por eso le pido al hincha, que a estos jugadores hay que agradecerles, acompañarles, darles cariño. Yo soy agradecido al hincha de Boca porque La Bombonera cada partido es una fiesta y yo soy de pensar que si el hincha, cuerpo técnico y jugadores están unidos, habrá más posibilidades de jugar todos los partidos que quedan de la Copa Libertadores”, manifestó el directivo de 44 años.





