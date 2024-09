De un tiempo a esta parte, Luis Advíncula pasó de ser un jugador resistido en Boca Juniors a convertirse en uno de los referentes del plantel. Desde que arribó a La Bombonera proveniente del Rayo Vallecano, el lateral derecho recorrió un largo camino para ganarse el cariño de la hinchada ‘xeneize’ y ser el abanderado en la previa de un nuevo Superclásico, cuando este sábado reciban a River Plate por la fecha 15 de la Liga Profesional Argentina 2024. El ‘Rayo’ no solo es uno de los elementos de mayor experiencia dentro del equipo que dirige Diego Martínez, sino que esta vez se pondrá la cinta de capitán desde el arranque.

No será la primera vez que le toque liderar a Boca con el brazalete en el brazo, ya que previamente lo hizo contra Rosario Central, San Lorenzo y Newell’s Old Boys. Cuando Marcos Rojo tuvo que ser sustituido, confió en él y le cedió la responsabilidad. Incluso frente al ‘Cuervo’, Advíncula quiso dársela a ‘Pol’ Fernández y este, consciente de que no seguirá en el club en 2025, le pidió que la conservara. Eso sí, el propio Luis toma con humildad esta tarea. “En Boca tenemos un gran capitán, lo admiro mucho y es Marcos Rojo. La gente puede hablar mil cosas, pero él es nuestro representante”, sostuvo a mediados de agosto.

Evidentemente ser el capitán ‘xeneize’ en un Superclásico tiene un ingrediente especial. Bien dice el dicho: “los clásicos no se juegan, se ganan”. Luis Advíncula afrontará su octavo partido contra a River Plate y esta vez el presente de ambos clubes –más allá que los de la vereda también están enfocados en la Copa Libertadores– los tiene en la misma línea en el torneo local. Los dos cuentan con 21 puntos en la tabla de posiciones y luchan por acercarse a Vélez Sarsfield, líder con 30. Los locales están fuera de toda competición internacional y quieren preservar su paternidad sobre el ‘Millo’ en este 2024, luego del 3-2 en el Más Monumental por la Copa de la Liga. Asimismo, ¿qué mejor manera de recibir a Marcelo Gallardo tras su vuelta al fútbol argentino?

Con una sonrisa pícara, el chinchano afrontó la conferencia de prensa junto a Paulo Díaz y fue directo al referirse a la jugada soñada para el encuentro de este sábado. “Creo que dar una asistencia sería bonito, al último minuto y ganarlo por 1-0″, soltó el último jueves. No se trata de algo descabellado, sobre todo si tomamos en cuenta lo que pasó en el último clásico en casa de River, cuando asistió a Miguel Merentiel para el 1-1 parcial. Así pues, después de su última caída a manos de Racing, en Boca saben que esta es la oportunidad para levantarse. “Un clásico es un partido aparte. Venimos de una derrota que nos dolió mucho, pero sabemos que el hincha de Boca, por más que esté disconforme, siempre va a apoyar”, precisó el ‘Rayo’.

Luis Advíncula tendrá su cuarto partido como capitán de Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

El ‘Rayo’ y sus clásicos en Argentina

Este será el octavo Superclásico de Luis Advíncula en el fútbol argentino y el saldo que tiene hasta la fecha le es favorable: tres triunfos, dos empates y dos derrotas. Todo comenzó el 4 de agosto de 2021, cuando Boca y River se vieron las caras por los octavos de final de la Copa Argentina. Pese al 0-0 en el tiempo regular, los de Miguel Ángel Russo se impusieron por 4-1 en la tanda de penales y pasaron de ronda. Aquel día ‘Lucho’ disputó su primer partido con los ‘Xeneizes’ y jugó hasta los 62′ tras ser sustituido por Marcelo Weigandt.

Luego, el 3 de noviembre del mismo año, el ‘Millo’ recibió a Boca por la fecha 14 de la Liga Profesional e hizo respetar su localía con un inobjetable 2-1, más allá de que Carlos Zambrano puso el descuento sobre el final. Advíncula jugó todo el encuentro, pero la expulsión de Marcos Rojo a los 16′ limitó su influencia en ataque y tuvo que adoptar una postura más conservadora por derecha. Posteriormente, el 20 de marzo de 2022, el equipo de Sebastián Battaglia se cobró su revancha y derrotó a los Marcelo Gallardo con un tanto de Sebastián Villa, por la fecha 7 de la Copa de la Liga. La tarjeta amarilla que Luis recibió a los 32′ lo condicionó para el segundo tiempo y en el entretiempo fue cambiado por Nicolás Figal.

En el último clásico de 2022, disputado el 11 de septiembre en La Bombonera, Boca volvió a ganar por 1-0 con gol de Darío Benedetto. Aunque Advíncula nuevamente vio la tarjeta amarrilla por protestar, cerró un partido correcto y ayudó a que los suyos conservaran la victoria ante el asedio de River. Por otro lado, de los dos clásicos de 2023, el ‘Rayo’ solo estuvo en el que se jugó el 7 de mayo en el Monumental, con victoria del ‘Millo’ por 1-0 con tanto de Miguel Borja. Dicho duelo es recordado por la gran cantidad de expulsados, ya que Elías Gómez, Ezequiel Centurión, Agustín Palavecino, Miguel Merentiel, Ezequiel Fernández, Nicolás Valentini y Miguel Almirón vieron la roja luego de una gresca en los minutos finales.

Finalmente, en lo que va de 2024, Boca y River ya se enfrentaron en dos ocasiones por la Copa de la Liga y en ambas Luis Advíncula salió airoso. La primera se llevó a cabo el 25 de febrero por la séptima jornada, con un 1-1 en el Monumental –Pablo Solari abrió la cuenta, mientras que Cristian Medina decretó el empate definitivo–. Después, por el pase a las semifinales del torneo, los de Diego Martínez ganaron por 3-2 en el Estadio Mario Alberto Kempes con goles de Miguel Merentiel (2) y Edinson Cavani; Miguel Borja y Paulo Díaz marcaron para los de Martín Demichelis.

Torneo Fecha Estadio Resultado Copa Argentina 2021 04/08/21 Ciudad de La Plata Boca 0-0 River (penales: 4-1) Liga Profesional Argentina 2021 03/10/21 Más Monumental River 2-1 Boca Copa de la Liga 2022 20/03/22 Más Monumental River 0-1 Boca Liga Profesional Argentina 2022 11/09/22 La Bombonera Boca 1-0 River Liga Profesional Argentina 2023 07/05/23 Más Monumental River 1-0 Boca Copa de la Liga 2024 25/02/24 Más Monumental River 1-1 Boca Copa de la Liga 2024 21/04/24 Mario Alberto Kempes River 2-3 Boca

Los registros de Luis Advíncula con Boca Juniors en Superclásicos.

Luis Advíncula no pierde un Superclásico desde mayo de 2023. (Foto: Getty Images)

Advíncula, un líder con empuje

Desde que Boca Juniors pagó 2.5 millones de dólares para comprar el pase de Luis Advíncula del Rayo Vallecano, hubo una exigencia doble sobre su rendimiento, en especial por las referencias que había sobre él en la Selección Peruana. Depor conversó con Gonzalo Acedo, periodista argentino de El Canciller, quien explicó este crecimiento en la relevancia del ‘Rayo’ dentro de la institución ‘xeneize’. A pesar de algunos altibajos en el cierre de la temporada 2022, año en el que el lateral levantó tres títulos (Copa de la Liga, Liga Profesional y Supercopa Argentina), su preponderancia en 2023 lo catapultó como uno de los hombres claves para que el equipo alcanzara la final de la Copa Libertadores, lo que hizo que se metiera a la hinchada al bolsillo.

“A Luis lo tenía presente por su paso en las Eliminatorias con Perú, no tanto por lo que hizo en Rayo Vallecano en la Segunda División de España. Siempre integró esa lista de jugadores que uno ve que destaca en las Eliminatorias de Sudamérica. Recuerdo que debuta contra River, se baja del avión y a los días juega el clásico por Copa Argentina. Siempre me pareció un tipo muy regular en su rendimiento, más allá de que bajó un poco su nivel en el cierre del campeonato de 2022. Luego el año pasado fue vital para que Boca llegara a la final de la Copa Libertadores, marcando goles importantes. En cuanto a nivel, estuvo con ‘Chiquito’ Romero, Miguel Merentiel y Valentín Barco como los mejores del año pasado”, sostuvo.

Acedo consideró que Advíncula se mantiene firme en su puesto, a tal punto que cuando en Boca piensan en reforzarse en el mercado de pases, la opción de un lateral derecho solo es vista como una variante para ‘Lucho’. “Sigue siendo una garantía. Hoy por hoy, tener un lateral derecho de selección, que ha jugado en Europa, es una garantía. Es tener un jugador donde el hincha de Boca se siente tranquilo porque siempre está a la altura. Incluso cuando salen a buscar jugadores al mercado de pases para esa posición, uno sabe que van a buscar al suplente de Advíncula o alguien que pueda ocupar su lugar cuando esté lesionado o suspendido, pero no para robarle el puesto”, añadió.

El estilo de juego de Luis Advíncula va de la mano con la idiosincrasia que hay en Boca, algo que hace que los hinchas se sientan identificados cada vez que lo ven en el campo. “Él entendió qué es lo que le gusta a la gente, pero no en el sentido de hacer algo que no corresponda con tal de ganarse al público. Su forma de jugar coincide con esto que busca el hincha de Boca, que es meter, estar, correr, romperse el lomo por el equipo; pero sin perder su calidad como futbolista. Porque en Boca con meter y correr no alcanza, y él da eso extra”, comentó Acedo.

Luis Advíncula está disputando su cuarta temporada en Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

Respecto a la capitanía del ‘Rayo’, el periodista de El Canciller hizo hincapié en su experiencia como uno de los mayores del plantel, sacando cara por el equipo cada vez que es necesario. “Hay dos cosas: la edad y la jerarquía. Cuando la gente ve que corre, que mete hasta el final, se pone como una especie de comandante de la tropa que es Boca. Normalmente los capitanes del club son defensores o mediocampistas de esa característica. Él tiene esa idiosincrasia del club, de imponerse, de comandar o pegar el grito cuando es necesario”, aseveró.

Por otro lado, Depor también dialogó con Giuliano Pimenta de Todo Noticias, quien apuntó a lo que Advíncula hizo en 2023 como el inicio de esa luna de miel que tiene con los fanáticos ‘xeneizes’. “Advíncula ya conocía el fútbol argentino por su paso en Newell’s. La gente lo tenía referenciado como un jugador muy físico y veloz, que llevaba peligro cada vez que se sumaba al ataque. Por algunos pasajes en 2022 y por todo lo que hizo en 2023, la hinchada se encariñó con él. Especialmente esto se dio porque el equipo no andaba desde lo colectivo, no estaba teniendo un buen rendimiento y él puso la cara en varios momentos”, explicó.

Del mismo modo, coincidió con Acedo sobre las razones que lo llevaron a ser capitán de Boca Juniors, con el reto mayor de hacerlo por primera vez desde el inicio en un Superclásico. “Él hizo muchos méritos dentro del plantel para llegar a ser capitán. Siempre se le notó que tenía ganas de jugar en Boca, porque si un futbolista tiene dudas respecto a eso, le cuesta, es así. Su capitanía es algo que muchos hinchas venían pidiendo desde hace tiempo, por lo que él representaba. Entiende lo que pide el hincha de a pie, los que van al estadio, por eso muchos se ven identificados con él”, sentenció.

Para Julio Cronopiano, streamer, socio y analista de Boca, Advíncula siempre fue un jugador que encajó en lo que necesitaba el club, incluso desde mucho antes de su llegada. “Luis se ha convertido en un emblema del club en los últimos años. Arrancó debutando ni más ni menos que contra River y yo sinceramente no lo vi jugar tan mal, pero él fue autocritico y hasta subió una historia con respecto a su debut. Yo siempre lo banqué y lo quise, así que el hecho de que cambie su situación de reprobado a muy querido, es gratificante”, complementó.

Finalmente, Cronopiano valoró la temporada que viene haciendo ‘Lucho’, pues si bien no se compara con su 2023, sacó cara por Boca en una campaña bastante decepcionante desde lo colectivo. “Boca es principalmente un equipo de mucha garra desde todo punto de vista. Luis representa el sentir de un bostero desde adentro y afuera de la cancha. Además, su estilo de juego es muy ADN guerrero ‘xeneize’, la capitanía es la frutilla que corona el postre. El 2024 de Luis no viene siendo como su año anterior, pero sin dudas es uno de los mejores del equipo. Si bien el nivel de Boca en esta temporada ha sido muy irregular, él tuvo grandes actuaciones”, puntualizó.

Luis Advíncula llegó a Boca Juniors tras su paso por Rayo Vallecano. (Foto: Getty Images)





