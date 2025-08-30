Rodeado siempre de mucho cariño, uno de los mayores referentes del equipo de Boca Jrs. es Martín Palermo, goleador histórico con la camiseta ‘xeneize’, que siempre será palabra autorizada para opinar sobre el presente de el equipo al que siempre ha demostrado su pasión. Es por esta misma situación, que no dudó en ser crítico por el actual desempeño que ha mostrado en la temporada, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, de la que fue eliminado muy temprano. Así pues, acusó de falta de ambición al equipo de Luis Advíncula.

Las palabras del ‘Titán’ llegan en un contexto delicado para Boca Juniors, que no ha podido consolidarse en lo que va del año, ni con los cambios en el banquillo. Palermo, quien supo brillar en Copa Libertadores a comienzos de siglo, recordó la exigencia que significa vestir la camiseta azul y oro, y la comparó con lo que hoy percibe en el actual plantel.

En entrevista con ESPN, el máximo artillero de la historia del club no dudó en señalar la falta de hambre como el principal problema. “Teníamos un hambre de gloria y de todo. Desde que empezó el proceso del primer campeonato del 98 y la Libertadores del 2000 a llegar a eso con la final con Real Madrid. Éramos unos enfermitos por ganar, ganar y ganar. No había otra cosa en ese equipo que no fuera pensar en ganar”, recordó.

Martín Palermo es ídolo de Boca Juniors. (Foto: Koji Watanabe/Getty Images)

El exdelantero contrastó aquella ambición con la realidad de hoy. “Hoy Boca tiene la obligación de ganarla, pero no es la generación que éramos nosotros, que fue ganando por el plantel y jugadores que había. Hoy no está eso. Con el escudo ya no se gana más. Si no tenés un plantel de jugadores con hambre tampoco”, afirmó dejando un mensaje que apunta directamente a la actitud del plantel que tiene como referente al peruano Luis Advíncula.

Palermo también extendió su análisis a otros equipos argentinos que atraviesan dificultades para repetir éxitos internacionales. “¿River? No es el mismo del que ganó las Libertadores con Gallardo. Hoy no te va a ganar la Libertadores tan fácil, le está costando”, comentó.

El “Titán” aprovechó el espacio para remarcar lo que significa jugar en Boca Juniors, más allá de lo deportivo. “Boca es pasión. Es otro mundo, es otra cosa. Es todo lo que me dio, es el club que calzaba a mi persona. Hay que estar un poco loco para ir a Boca. No es fácil. No hay nada parecido al Mundo Boca”, aseguró.

Boca Jrs. fue eliminado de la Copa Libertadores por Alianza Lima. (Foto: AFP)

Su visión no solo se quedó en lo crítico, sino también en lo personal. Palermo volvió a manifestar que uno de sus sueños es sentarse algún día en el banquillo de La Bombonera. “Obvio, es mi sueño como entrenador. Estudiantes es lo mismo, va a ser repetitivo porque desde que arranque en 2013 a hoy, mi deseo es Estudiantes y Boca”, confesó.

El exgoleador reconoció que no es fácil asumir la responsabilidad de dirigir a un club con tanta presión, pero dejó en claro que su deseo se mantiene intacto. La huella que dejó como jugador es imborrable, y para muchos hinchas sería natural que en algún momento dé el salto al banquillo del equipo de sus amores.

