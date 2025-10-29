Si América de Cali está peleando por entrar en zona de Copa Sudamericana en el Torneo Clausura en Colombia y viene de tres victorias consecutivas, es en gran parte al buen presente de Luis Ramos. Y si también se ubica en semifinales de la Copa, es gracias a los goles del peruano, quien marcó en todos los torneos que disputó este año: 11 tantos repartidos entre Primera A, Copa Colombia y Copa Sudamericana. Por ello, se ganó el derecho de continuar en los ‘Diablos Rojos’ y la directiva es consciente de ello, razón por la cual inició las negociaciones para comprar definitivamente el pase de su delantero estrella.

Según pudo conocer Depor, América de Cali ya inició los contactos y procedimientos formales para comprar el pase de Luis Ramos, puesto que la ficha del delantero pertenece a Cusco FC.

La prensa colombiana fijó un monto que piden los ‘dorados’ al cuadro ‘escarlata’: 1 millón de dólares por la ficha del peruano. En América de Cali la tienen clara y buscarán sellar cuánto antes las negociaciones para no alertar a otros clubes interesados en el ‘killer’, y que podrían venir de la Liga 1, donde Universitario de Deportes lo buscó insistentemente a mitad de año.

En dicho momento, el entonces bicampeón del fútbol peruano quiso reforzar su ataque con el exCusco FC para asegurar la obtención del ‘tri’, pero los cusqueños pidieron un monto elevado por su pase, además de que Universitario tenía que pagarle un monto adicional a América de Cali por cortar el préstamo antes de tiempo. Por ambos motivos la operación no avanzó.

Sin embargo, hoy la situación es diferente y más sencilla. A dos meses de que culmine el préstamo de Ramos con América, cualquier otro club podría negociar directamente con Cusco FC sin previo aviso al equipo colombiano. Claro está, pensando en llegar a un acuerdo y transferir al delantero a partir del 2026. De todos modos, la prioridad la tienen los ‘Diablos Rojos’, que esperan sellar dicha negociación y desembolsar dicha suma de dinero para no inquietar a su goleador.

Por otro lado, es casi un hecho que Ramos será parte de la convocatoria de la Selección Peruana para los amistosos ante Rusia y Chile en la fecha FIFA de noviembre, por lo cual en América de Cali también están preocupado por perder a su mejor delantero en semanas cruciales: se están jugando el pase a la Copa Sudamericana 2026 y las semifinales de la Copa Colombia, a disputarse el 6 y 13 de noviembre ante Atlético Nacional de Medellín.

Precisamente ‘Lucho’ solo podría disputar el duelo de ida y se perdería la vuelta, debido a que el duelo ante Rusia es el 12 de noviembre, un día antes del enfrentamiento de América de Cali ante los ‘paisas’. Por ello, no se descarta que el cuadro colombiano mueva mar y tierra para que su ‘9′ no sea convocado por la Bicolor, aunque está en obligaciones de ceder a su jugador -si es llamado- al tratarse de una fecha FIFA.

Fuera de eso, Luis Ramos espera cerrar de la mejor manera este 2025, donde vivió su primera experiencia en el extranjero y pudo dar la talla en uno de los clubes más grandes y exigentes del fútbol colombiano. Y del lado de América de Cali, que se resuelva la compra de su pase y siga compitiendo en el exterior, lo que también será beneficioso para el presente y futuro de la Selección Peruana.

