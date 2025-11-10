Luis Ramos no solo sigue brillando dentro del campo con América de Cali, sino que ahora también protagoniza las conversaciones fuera de él. El delantero peruano, que volvió a anotar en la reciente goleada 3-0 ante Unión Magdalena, atraviesa un momento clave en su carrera. Su préstamo con los ‘Diablos Rojos’ está por terminar y el club colombiano deberá decidir si ejecuta la compra de su pase a Cusco FC. En medio de ese contexto, una inesperada confesión del principal accionista de la institución ha puesto su futuro nuevamente en el centro de la atención mediática.

Tulio Gómez, figura importante en la estructura económica del América, confirmó públicamente que su hija -Marcela Gómez-, actual presidenta del club, será la encargada directa de negociar el fichaje del atacante peruano. Según el empresario, el deseo de la dirigencia es mantener a Ramos como jugador definitivo del equipo y ya existe un monto estimado cercano al millón de dólares para cerrar la operación.

“Mi hija es la presidenta del club y va a negociar con Cusco FC para comprar el pase de Luis Ramos, un gran profesional. No puedo decir la cifra exacta, pero estamos muy cerquita a ese monto”, señaló Gómez en diálogo con TV Perú Deportes. Sus palabras rápidamente se viralizaron entre los hinchas tanto en Colombia como en el Perú, pues confirman el interés real del conjunto escarlata por retener al atacante de 25 años.

La noticia ha generado gran expectativa en el entorno de Ramos, quien se ha consolidado como el máximo goleador del América en la presente temporada con 13 tantos, entre la liga local y la Copa Sudamericana. Su rendimiento ha sido clave para que el club mantenga aspiraciones internacionales y se mantenga entre los equipos más regulares del torneo colombiano.

La situación contractual del futbolista es clara: pertenece a Cusco FC, pero su cesión vence al final del año. América de Cali deberá decidir pronto si activa la opción de compra, mientras otros clubes también monitorean la situación. La intención del cuadro colombiano parece firme, aunque las negociaciones no serán sencillas por el valor del traspaso y la competencia de equipos interesados.

Tulio Gómez, conocido por haber llevado a la ‘Mechita’ de regreso a la Primera División años atrás, busca fortalecer nuevamente la plantilla de cara al 2026. Su hija Marcela, que asumió la presidencia recientemente, lidera este proceso con la meta de consolidar un proyecto deportivo más estable. Luis Ramos, por su nivel y adaptación al fútbol cafetero, se ha convertido en una prioridad dentro de ese plan.

Desde Cusco, se sabe que el club peruano estaría dispuesto a negociar si la oferta cumple con las expectativas económicas. Ramos, por su parte, mantiene la calma y continúa enfocado en seguir sumando goles para cerrar de la mejor manera el año. La confianza del cuerpo técnico y el cariño de la afición colombiana le han permitido afianzarse como uno de los referentes ofensivos del equipo.

América de Cali, cuatro veces subcampeón de la Copa Libertadores, sabe que fichar definitivamente al atacante peruano no solo reforzaría su plantel, sino que también aseguraría una inversión con proyección. Todo indica que la decisión final se tomará una vez culminado el torneo, pero las declaraciones del propio accionista dejan claro que en el club ya hay consenso sobre el siguiente paso.

