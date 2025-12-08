Luis Ramos vive uno de los momentos más importantes de su carrera y todo parece indicar que el delantero peruano está a punto de cerrar un cambio radical en su futuro. Luego de varias semanas de especulación sobre dónde jugaría en el 2026, el atacante finalmente quedó fuera de los planes del América de Cali y su pase regresó a manos del Cusco FC. Ese escenario abrió de inmediato una ola de rumores en el Perú, especialmente por el fuerte interés que mostraron clubes como Alianza Lima y Universitario; sin embargo, las conversaciones no abrían avanzado como muchos creían y el panorama daría un giro inesperado. Ahora, desde el extranjero, surgió una opción que ha tomado ventaja absoluta y que podría concretarse en cuestión de horas, dejando atrás cualquier posibilidad en la Liga 1.

La partida de Ramos del América de Cali se terminó de definir cuando el cuadro colombiano no ejecutó la opción de compra, cuyo monto superaba ampliamente su presupuesto para la próxima temporada. Allí se cerró cualquier ventana para su continuidad en la liga cafetera, pese al rendimiento destacado que el atacante mostró en su paso por el club.

En paralelo, en el Perú se generó mucha expectativa por su posible llegada a un equipo grande. Incluso se habló de avances concretos con Alianza Lima, sobre todo porque el club buscaba renovar por completo su ofensiva. Sin embargo, con el paso de los días el escenario habría cambiado y que otros factores empiezan a pesar más en la decisión del jugador.

Fuentes vinculadas a la negociación señalaron que el futuro de Ramos se movió rápidamente hacia el extranjero, donde recibió un interés que superó tanto en lo deportivo como en lo económico a las propuestas nacionales. La MLS apareció como una liga atractiva no solo por infraestructura, sino por la mayor exposición internacional que ofrece a los futbolistas sudamericanos.

De acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta, Cusco FC, dueño del 100% de su carta pase, ya se encuentra en la denominada “etapa documentaria” del traspaso, lo que indica que las partes están afinando detalles finales. Ese proceso suele darse cuando existe un acuerdo prácticamente cerrado entre clubes y jugador.

Un paso clave en su carrera internacional

Para Ramos, este salto representa más que un simple cambio de camiseta. A sus 25 años, llegar a la MLS podría consolidar su evolución y abrirle un espacio más competitivo de cara a futuras convocatorias a la Selección Peruana. Su continuidad en un torneo de alto ritmo sería determinante para aspirar a un lugar en las próximas listas.

El atacante ya había despertado interés en otros mercados, pero fue su campaña en Colombia lo que realmente impulsó su valor. Su desempeño, sumado a su proyección, generó que su nombre figure como una apuesta importante dentro del proyecto deportivo del club estadounidense que pretende ficharlo.

Mientras tanto, la opción de verlo en la Liga 1 cada vez se aleja más. Ni Alianza Lima ni Universitario lograrían igualar las condiciones ofrecidas desde Estados Unidos, lo que sería determinante al momento de tomar la decisión definitiva.

Con todo encaminado, solo falta que el club de la MLS haga oficial el anuncio. De concretarse, Ramos se sumará a una lista cada vez mayor de peruanos que eligen el fútbol norteamericano como plataforma para dar un salto internacional, como ya lo hicieron Kenji Cabrera, Raúl Ruidiaz, Edison Flores, Marcos López, Pedro Gallese, entre otros peruanos.

