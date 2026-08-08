Marco Saravia tuvo su estreno con Progreso en el Torneo Clausura uruguayo, aunque no pudo celebrar en su primer partido con el cuadro amarillo y rojo, que cayó por 1-0 ante Central Española por la primera jornada del campeonato.

El único gol del encuentro llegó a los 58 minutos, cuando el centrocampista Issac Méndez apareció para marcar el tanto que terminó dándole los tres puntos al conjunto local.

El defensor peruano ingresó al terreno de juego con el dorsal número 6 en reemplazo del delantero uruguayo Facundo De León, sumando así sus primeros minutos con la camiseta de Progreso.

Más allá del resultado adverso, el debut de Saravia dejó una impresión positiva en el comando técnico de Progreso. El zaguero peruano llegó al fútbol uruguayo con la intención de aportar su experiencia en la última línea y rápidamente tuvo la oportunidad de sumar minutos en un encuentro que se presentó complicado para su equipo.

Tras el compromiso, Depor se comunicó con el entrenador Tabaré Silva para conocer su análisis sobre el desempeño del defensor peruano en su primer partido. El estratega destacó la seguridad que transmitió Saravia durante los minutos que estuvo en el campo y consideró que será una pieza importante para el equipo durante el Clausura.

“Lo vi muy bien a Marco en el debut. Creo que va a ser muy importante para nosotros, más allá de que todavía le falta ritmo de partido. Entró en un partido complicado, bravo, y realmente transmitió seguridad, que es lo que buscábamos. Tiene experiencia, en realidad de cuatro, que es joven y creo que va a ser realmente cara a lo que resta de clausura muy importante, por lo que nos va a dar”, señaló Tabaré Silva a Depor.

El técnico de Progreso también resaltó las características que Saravia puede aportar a la defensa del conjunto uruguayo. Para Silva, la experiencia y personalidad del peruano serán importantes para darle mayor orden a una línea defensiva que busca consolidarse conforme avance el campeonato.

“Y espero ver la voz de mando de Marco Saravia en el fondo. Ordenar, que creo que eso es importante en un jugador de su experiencia y creo que lo va a hacer. Y la personalidad que tiene, ¿no? Eso también nos va a ayudar bastante en un inicio de torneo, que no fue bueno hoy, pero todavía quedan muchísimas fechas y va a ser fundamental en nuestra línea de cuatro”, sentenció Tabaré Silva a Depor en exclusiva.

De esta manera, Saravia comienza una nueva etapa en el fútbol uruguayo con el respaldo de su entrenador. Aunque todavía necesita recuperar ritmo de competencia, sus primeros minutos le permitieron empezar a familiarizarse con sus nuevos compañeros y con las exigencias de Progreso.

El cuadro amarillo y rojo tendrá ahora la oportunidad de recuperarse en la siguiente fecha del Torneo Clausura. Progreso buscará dejar atrás la derrota ante Central Española y conseguir su primera victoria en el campeonato, con Saravia como una de las alternativas para fortalecer la defensa.

Pese a la derrota, el conjunto amarillo y rojo ya piensa en su próximo compromiso del Torneo Clausura. Progreso recibirá a Maldonado este domingo 16 de agosto desde las 9:00 a. m. (hora peruana), en busca de sus primeros puntos en el campeonato. Será una nueva oportunidad para que Marco Saravia continúe sumando minutos y empiece a consolidarse en el equipo dirigido por Tabaré Silva.

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