La Champions League volverá a tener presencia peruana tras una temporada de ausencia. Marcos López, defensor de la Selección Peruana y actual jugador del FC Copenhague, logró junto a su equipo un hecho histórico al clasificarse a la fase de liga del máximo torneo europeo de clubes. El lateral izquierdo fue titular en la victoria frente al Basilea y cumplió con un rendimiento que lo coloca como uno de los peruanos con mayor proyección internacional en la actualidad.

El conjunto danés afrontaba un reto decisivo tras empatar 1-1 en la ida disputada en Suiza, por lo que estaba obligado a imponer condiciones en casa para seguir con vida en la competencia. Y así fue: con goles de Andreas Cornelius y de Youssoufa Moukoko en la recta final, el Copenhague selló la clasificación con un marcador global de 3-1 que desató la euforia en el Parken Stadion.

Marcos López, que disputó los 90 minutos, fue clave no solo en la línea defensiva sino también en la proyección ofensiva, mostrando solidez en el uno contra uno y presencia constante en ataque. Su desempeño fue resaltado por la prensa danesa, que valoró su capacidad para cubrir la banda izquierda y dar salida limpia en los momentos más complicados del encuentro.

Marcos López fue adquirido por Copenhague hasta 2029. (Foto: @FCKobenhavn)

La clasificación del Copenhague significa, además, un nuevo registro para el fútbol peruano. López se convertirá en el único futbolista nacional que participe en la fase de liga de la Champions League en la presente temporada, rompiendo una sequía que dejó a Perú sin representantes en la edición anterior.

Desde que llegó al fútbol danés, López ha ido consolidándose como pieza importante dentro de un plantel competitivo. Si bien le costó ganarse un lugar en el once titular, su regularidad en los últimos meses lo ha llevado a disputar partidos decisivos lo que le ha permitido mantener una continuidad que justifica su reciente convocatoria.

La clasificación también tiene un significado especial para la Selección Peruana. El lateral volverá al país en los próximos días para sumarse a los entrenamientos en Videna de cara a la fecha doble de Eliminatorias. Su presente en Europa, marcado por competitividad y exigencia, se convierte en un respaldo clave para el esquema de Óscar Ibáñez, que lo tiene como una de sus cartas principales en la banda izquierda.

Copenhague celebra la clasificación al cuadro principal de la Champions League. (Foto: @FCKobenhavn)

¿Cuándo jugará la Selección Peruana?

Luego de su último empate sin goles ante Ecuador en junio, la Selección Peruana volverá a tener actividad durante las primeras semanas de septiembre, cuando afronte una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026. Estos partidos serán frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, pactados para el 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

En cuanto a la transmisión de estos cruces, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para todo el territorio peruano por señal abierta, mientras que por Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en la señal de cable. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

