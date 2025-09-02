Los últimos años no han mostrado tanto éxito de futbolistas peruanos en el exterior. Es más, el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 vio el regreso de habituales convocados a la Selección Peruana como Sergio Peña, Luis Abram, Miguel Araujo, Jesús Castillo o Anderson Santamaría. En ese sentido surge la interrogante de cómo mantenerse vigentes en grandes ligas de alta competencia. Para ello, Depor conversó con Nolberto Solano quien mostró su punto de vista sobre esta situación y brindó algunas soluciones para las jóvenes promesas.

De una gran carrera en Inglaterra, Nolberto Solano tuvo la oportunidad de pasar por equipos como Aston Villa, West Ham, Leicester City y Newcastle. En este último, el también embajador de Betsson, generó gratas impresiones y recuerdos en los fanáticos de las ‘Urracas’ que hasta lo consideran en el salón de la fama: ”Gracias a Dios que me tocó nacer con el talento y he ido creciendo".

Ñol Solano recibió el reconocimiento de Newcastle United y es ubicado en el salón de la fama del club inglés.

Sumado a su experiencia en Premier League, partió hacia la Liga de Argentina donde fue compañero de Diego Armando Maradona. ‘Ñol’ consideró que este fútbol significó “un buen termómetro” para poder insertarse en la alta competencia, sumado al roce internacional que genera.

De esta manera, dejó un consejo para el futbolista peruano: “Al jugador peruano no los aceleren porque afuera no te esperan. Te traen como un producto y, si sirves, te usan y si no funciona, gracias. No menospreciemos nuestra liga que todos hemos pasado por ahí. Pareciera que hoy es el apuro, el negocio rápido porque al empresario no le importa si funciona o no”.

A su vez, puntualizó: “Hay muchos casos por mencionar. Hay que tenerle paciencia y creer en el jugador. Hay que romperla en nuestro fútbol local, ser jugador de Selección y luego hay chance de irte a Europa o donde te toque ir”.

Nolberto Solano también habló sobre el caso de Erick Noriega quien, tras cumplir una buena temporada con Alianza Lima, partió hacia Brasil para jugar por Gremio. El pasado fin de semana debutó como titular ante Flamengo y tuvo un buen rendimiento.

“Noriega se ha ido a un fútbol muy competitivo. Ahora viene lo más difícil que es sostenerse para que desde Brasil lo vendan a Europa. Vamos a ver si el jugador va a responder. No es el Gremio de hace muchos años. Hay que tenerlo muy claro, pero la liga es competitiva y eso va a ser su gran salto porque vamos a ganar un jugador grande para la Selección. Los partidos de Copa Libertadores con Alianza le han dado el nivel”, aseguró el exfutbolista.

Erick Noriega debutó con Gremio en el empate 1-1 ante Flamengo con el Brasileirao. (Foto: Gremio FBPA)

¿Cuál es la actualidad de Nolberto Solano?

Nolberto Solano fue elegido como DT de la Selección de Pakistán. Hace algunos días llegó al país asiático y tomará las riendas del equipo mayor y la Sub-23, con el afán de impulsar este deporte en un país donde aún no se parte al campo profesional, en lo que respecta a ligas.

”La idea es que comencemos a tomar protagonismo desde el lado futbolístico. Hay mucho por hacer y la verdad que estoy contento por ese lado. El respaldo está, pero hay que buscar los mejores resultados. Siempre hay que estar en el radar y más si es a nivel de Selección. Si un día hay que dejarlo, que sea con la gloria como fue el recibimiento", señaló.

