Universitario de Deportes se coronó tricampeón nacional el pasado fin de semana. Los cremas vencieron 2-1 a ADT y son inalcanzables en puntaje en el Torneo Clausura. En medio de las celebraciones, los futbolistas mostraron su punto de vista sumado a la respuesta por las críticas a su rendimiento en el transcurso de la temporada 2025. Precisamente, Rodrigo Ureña, fue uno de los que más enfatizó en este punto y se dirigió a Alianza Lima, calificándolos de “llorones”. Días después, José Carlos Fernández -ex futbolista blanquiazul- respondió al volante, denominando la situación como una “falta de respeto”.

“No me gusta la falta de respeto de un extranjero, que venga a faltar el respeto al rival de enfrente, que tiene dos años en el Perú. Lo digo por Ureña, no tengo problemas en decirlo. Me parece una falta de respeto que diga ‘los llorones y estos...’, porque el tipo tiene dos años acá en Perú“, expresó en el programa ‘3 toques’.

Además, agregó: “No puede faltar el respeto a una institución tan histórica como Alianza, como también lo es Universitario, Cristal, Sport Boys, o Municipal. No puede venir a faltar el respeto así de esa manera. Hay que saber ganar y también perder. Te hace más ganador cuando no le faltas el respeto al de enfrente”.

Con notoria molestia por la situación y declaraciones, Fernández rechazó todo tipo de calificativos hacia Alianza Lima, por parte del volante chileno y también de otros miembros de la plantilla crema, quienes respondieron a las declaraciones de Néstor Gorosito de “inclinar la cancha” para otros equipos.

El exgerente deportivo de Carlos Mannucci, no respaldó la idea que este tipo de comentarios “son parte de la personalidad” de Rodrigo Ureña. En ese sentido, confesó que buscó un futbolista de su perfil para el cuadro ‘carlista’ en la temporada pasada, antes de caer a la Liga 2.

“Esa excusa de ‘yo soy así’ ya no me la creo. Un tipo de más de 30 años con recorrido tiene que saber declarar y tener cabeza fría. Es más, cuando buscaba un contención para Mannucci, yo lo ponía de ejemplo: ‘Quiero un Ureña en mi equipo’. Pero no me gustaron sus declaraciones”, sentenció.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña en la celebración de Universitario?

El volante crema expresó su felicidad por el título obtenido en la temporada y le dedicó el triunfo a su familia por el año complicado que pasó, producto de las lesiones en la temporada y una suspensión desde la Liga 1. Acto seguido, apuntó contra las críticas desde Alianza Lima en el transcurso del ciclo.

“Hoy pudimos nuevamente darle una alegría a la gente. Hemos trabajado mucho, un montón, se hablaron un montón de estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar, así de simple. Hemos sido los mejores durante estos últimos tres años, y que sigan llorando, es así, que sigan llorando, que sigan inventando excusas. Aquí a nivel internacional hemos sido los mejores, hemos competido en todos lados, y con eso me quedo, un tricampeonato para cerrar el estadio”, contó a L1 MAX.

Uno de los temas que no pudo olvidar Rodrigo Ureña fue la sanción que recibió en la Liga 1, situación que lo imposibilitó de jugar por seis fechas: “No sé por qué me sancionaron, no hubo video, no hubo nada. Y lo más triste es que todos se quedaron callados, nadie habló nada, pero quizás les convenía. Todo el año desde que estoy acá, viven llorando y preocupados los del frente. Nosotros hemos sido los mejores todo el año”.

Rodrigo Ureña habló sobre tricampeonato de Universitario. (Video: L1 MAX)

TE PUEDE INTERESAR