Nolberto Solano continúa haciendo historia lejos del Perú. El exintegrante de la selección peruana llevó a Pakistán a una final internacional después de 64 años, consolidando el destacado trabajo que viene realizando al frente del combinado asiático. Tras este histórico logro, se dio a conocer que la Federación Pakistaní repartirá premios económicos al plantel como reconocimiento por alcanzar esta importante instancia del torneo.
La clasificación se concretó tras la victoria por 2-0 sobre Afganistán en la última jornada del Torneo Internacional Diamond Jubilee, certamen que se viene disputando en Maldivas y que reúne a diversas selecciones de la región.
Con este resultado, Pakistán se quedó con el primer lugar de su grupo y selló su pase a la gran final del torneo, un acontecimiento que ha generado celebración en todo el país.
De acuerdo con la Federación de Fútbol de Pakistán, esta será la primera final internacional que dispute la selección desde 1962, poniendo fin a una sequía de más de seis décadas sin alcanzar una instancia decisiva.
Tras consumarse la clasificación, la Federación Pakistaní de Fútbol anunció premios económicos para los jugadores, el cuerpo técnico y los directivos como reconocimiento por el histórico logro conseguido en Maldivas.
Además, la entidad destacó el trabajo realizado por el comando técnico encabezado por el exfutbolista peruano, quien se ha convertido en una de las piezas clave de la recuperación del combinado nacional.
Ahora, el conjunto asiático aguarda por su rival en la final, que saldrá del duelo entre Bangladesh U23 y Maldivas, para definir al campeón de este torneo internacional.
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