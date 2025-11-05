En los últimos meses, la Selección Peruana ha venido mostrando señales claras de renovación, especialmente con la llegada de un comando técnico que busca ampliar su universo de jugadores y dar espacio a nuevas generaciones. En ese camino, la búsqueda se ha extendido no solo a la Liga 1 o a los clubes sudamericanos, sino también a jóvenes que vienen formándose en el extranjero. Uno de los nombres que ha comenzado a tomar fuerza es el de Francesco Andrealli, futbolista que milita en Italia y que ya tuvo pasos previos por las divisisiones menores del combinado nacional. Aunque todavía no ha dado el salto a la Primera División, su presencia y rendimiento han despertado interés en Videna, al punto de acercarlo al proceso de la absoluta. Y ahora, todo apunta a que podría ser parte de la delegación en la próxima gira por Rusia.

A diferencia de otras convocatorias, este movimiento no responde a una urgencia puntual, sino a una intención clara: acercar talentos jóvenes que puedan crecer en el entorno del equipo mayor. En este caso, Andrealli se uniría como sparring, una función que permitirá observarlo de cerca, medir su adaptación y familiarizarlo con la idea de juego que viene trabajando la Selección.

Francesco Andrealli nacido en Italia, pero con raíces peruanas definidas, tiene 18 años y se desempeña actualmente en el equipo del Como 1907, donde incluso es capitán. Su rol en el campo suele estar ligado al equilibrio: puede actuar como mediocentro, pivote o incluso como defensa central, dependiendo de las necesidades del equipo. Además, ya ha representado al Perú en categorías menores, lo que facilita su integración al grupo.

El joven volante ha sido seguido de cerca por Manuel Barreto, quien forma parte del proyecto deportivo que busca fortalecer el futuro del combinado nacional. La Federación incluso envió una carta de reserva al club italiano, lo que confirma el interés real por incorporarlo al proceso, al menos durante la gira de amistosos del mes de noviembre.

La idea de sumarlo toma mayor sentido considerando las bajas que podrían darse en la próxima convocatoria. Uno de los casos es el de Felipe Chávez, quien sufrió una lesión durante el último periodo de encuentros internacionales y aún no ha vuelto a competir en su club. Ante este escenario, abrir espacio a un jugador Sub-20 con proyección aparece como una alternativa lógica dentro del plan de renovación.

En el Como, Andrealli viene siendo observado con atención. De hecho, su progresión ha sido destacada por el mismo entrenador del primer equipo: Cesc Fábregas. El ex Barcelona y campeón del mundo valoró públicamente la calidad técnica y la madurez del futbolista peruano, además de celebrar la firma de su primer contrato profesional, un paso fundamental en su desarrollo.

Más allá del reconocimiento, el paso como sparring podría representar una experiencia determinante. Estar cerca del plantel mayor, convivir con jugadores consolidados y trabajar bajo las exigencias de la Selección son escenarios que aceleran el crecimiento futbolístico, especialmente para perfiles jóvenes que todavía están dando sus primeros pasos.

Si bien su participación en los amistosos no supone una convocatoria oficial, su presencia en el entorno bicolor tiene un mensaje claro: el proyecto apunta al futuro. Y en ese camino, nombres como el de Andrealli podrían comenzar a aparecer con mayor frecuencia en el radar de Videna.

Francesco Andrealli será considerado por la Bicolor para la gira por Rusia. (Foto: FPF)

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m.

¿En qué canales se verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

