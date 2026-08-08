Burnley tuvo que sufrir más de la cuenta para conseguir su boleto a la siguiente ronda de la EFL Cup. El equipo donde milita Oliver Sonne empató 1-1 frente a Notts County durante los 90 minutos y finalmente celebró su clasificación después de imponerse en la tanda de penales.

El encuentro comenzó con un trámite bastante parejo, aunque fue el conjunto visitante el que logró encontrar la ventaja antes del descanso. A los 42 minutos, Callum Roberts apareció para poner el 1-0 y complicar el panorama para Burnley.

El cuadro local no tardó demasiado en reaccionar. Apenas iniciado el segundo tiempo, Burnley encontró el camino hacia la igualdad y volvió a meterse de lleno en la pelea por la clasificación.

El encargado de marcar el empate fue Zian Flemming. El neerlandés apareció a los 48 minutos para establecer el 1-1 y devolverle la tranquilidad al conjunto violeta.

Con el marcador nuevamente igualado, ambos equipos buscaron el tanto que pudiera evitar una definición desde los doce pasos. Sin embargo, ninguno consiguió sacar ventaja durante el tiempo restante.

En medio de ese partido disputado, Oliver Sonne volvió a tener minutos con Burnley. El lateral peruano arrancó como titular y fue parte del equipo que buscó resolver la clasificación durante el tiempo reglamentario.

Sonne permaneció en el campo hasta los 67 minutos. En ese momento, el comando técnico decidió sustituirlo, por lo que el peruano no llegó a participar en la definición por penales. En reemplazó del peruano - danés ingresó el galés Connor Roberts.

Con el 1-1 sin modificaciones hasta el final, la clasificación tuvo que resolverse desde los doce pasos. La tensión se trasladó entonces a una tanda en la que Burnley consiguió marcar la diferencia.

El equipo de Sonne terminó imponiéndose por 4-3 en los penales y aseguró su presencia en la siguiente ronda de la EFL Cup. De esta manera, el conjunto inglés continúa avanzando en el certamen.

Ahora, Burnley deberá cambiar rápidamente el chip y concentrarse en su próximo desafío oficial. El cuadro de Oliver Sonne tendrá como siguiente objetivo el inicio de la Championship, donde enfrentará a West Ham.

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