Oliver Sonne se fue del Burnley y de la Premier League para aterrizar en Sparta Praga, el gigante de República Checa. El danés peruano fue oficializado en su nuevo equipo, donde será compañero de Joao Grimaldo. Llega a préstamo de parte del Burnley de Inglaterra sin opción de compra a final de temporada. Es probable que en ese momento, y dependiendo del futuro de los ‘clarets’ y su posible regreso a la Championship, el ‘Vikingo’ regrese al club británico.

El cuadro checo presentó a su nuevo futbolista a través de un comunicado oficial. “Sparta Praga tendrá al lateral derecho Oliver Sonne, de 25 años, cedido hasta el final de la temporada actual. El jugador del Burnley se incorporó al club inglés a finales de 2024 procedente del Silkeborg danés y ahora ficha por el cuadro checo. ¡Mucha suerte, Oliver!“, fue el mensaje de bienvenida.

En julio de 2021, Sonne fichó por el Silkeborg, donde se consolidó como titular y disputó Europa League y Conference League. Sus actuaciones no pasaron desapercibidas para en Dinamarca y Perú. Gracias a las raíces peruanas de su abuela, Sonne decidió representar a la Bicolor en 2023. Al mando de Jorge Fossati, y junto a Joao Grimaldo, participó en la Copa América 2024, donde Perú no logró avanzar de la fase de grupos.

Sonne también celebró su mayor éxito a nivel de clubes con el Silkeborg al ganar la copa de Dinamarca. Además, marcó el único gol del partido en la final contra el Aarhus. En 2024, el ‘Vikingo’ marcó tres goles y dio cuatro asistencias en 16 partidos de liga, lo que le abrió el camino a otro cambio de rumbo: fichó por el Burnley, que lideraba la Championship. El club de Turf Moor logró el ascenso directo a la Premier League y el internacional peruano disputó cinco partidos oficiales.

Oliver Sonne presentado en Sparta Praga de República Checa.

Sonne comenzó la temporada actual como titular en el Tottenham, y en agosto también marcó un gol en el partido de la Copa EFL contra el Derby. Sin embargo, perdió la titularidad y no regresó a los terrenos de juego hasta mediados de diciembre, cuando marcó su segundo gol con el Burnley, esta vez contra el Fulham. Ahora, tras disputar siete partidos de la Premier League llega al gigante de República Checa.

Ojo, se trata de un préstamo hasta el final de la temporada sin cargo y sin opción de compra. Es decir, Sparta Praga de momento no tiene chance de quedarse con el pase del futbolista de la Bicolor. Cabe recordar que Burnley pagó 3 millones de euros por su pase en enero del 2025 al Silkeborg de Dinamarca, confiando en su potencial y que pueda explotar en este nuevo periplo en Europa.

¿Cuándo será su debut en Sparta Praga?

Luego de vencer por 1-0 al Legia Varsovia en su último amistoso de preparación, Sparta Praga volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al Dukla Praga, en el compromiso correspondiente a la fecha 20 de la Liga de República Checa 2025-26. Este encuentro está programado para el sábado 31 de enero desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Juliska Stadium.

En cuanto a la transmisión, esta no estará disponible para ningún país de Latinoamérica, pues las cableoperadores no cuentan con los derechos del campeonato checo. Eso sí, al no haber ninguna alternativa para ver este encuentro desde el Perú, Depor te mantendrá al tanto de lo que puedan hacer Oliver Sonne y Joao Grimaldo.

Oliver Sonne ascendió a la Premier League con Burnley de Inglaterra. (Foto: Getty Images)

