El año 2025 quedará siempre en el recuerdo de Paolo Fuentes. El defensa peruano inició el año con ADT en la Liga 1, pero decidió irse a Alianza Universidad a mitad de temporada, donde lastimosamente descendió. A pesar de esta situación, consiguió enrumbar su primera experiencia internacional, llegando a un acuerdo con Atlético Racing de Córdoba, equipo de la segunda división de Argentina. Cuando todo parecía marchar de la mejor manera, se pudo conocer que firmará la rescisión de su contrato.

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, la aventura de Fuentes en Argentina llegó a su fin porque Racing de Córdoba tiene sanción por deudas, situación que le impide inscribir jugadores con normalidad. En ese sentido, el defensa no podría disputar competencia con el club.

El equipo, que actualmente juegan en la Primera B de Argentina (segunda división), terminó en el puesto 11 en la temporada 2025, por lo que buscaba reforzarse en todas las líneas para tener un plantel más competitivo en el siguiente ciclo. Sin embargo, siguen sin resolver este problema económico.

Desde Argentina, señalan que el equipo sigue activo en el mercado de fichajes, apuntando a nombres de experiencia como el de Ramón ‘Wanchope’ Ábila, ex Boca Juniors y Lanús. Eso sí, aún queda pendiente llegar a un acuerdo con las autoridades para no tener complicaciones a futuro.

La misión de la institución es conseguir también el ascenso, situación esquiva desde el año 1990, sumado a la crisis que vivió que lo llevó a descender repetidas veces a fases regionales y solo enfrentándose a cuadros de renombre de manera ocasional como en la Copa Argentina.

¿Cuál es el futuro de Paolo Fuentes?

En lo que respecta a Fuentes, tendrá que buscar un nuevo equipo para obtener continuidad. La aventura internacional significaba una mejor visibilidad, teniendo en cuenta que no ha sido considerado entre convocados ni en microciclos de la Selección Peruana.

Por Liga 1 jugó en Melgar, Sport Boys, Cienciano, ADT y Alianza Universidad. Precisamente, fue en Cienciano donde consiguió su mayor nivel. En total (contando su paso por ADT y Alianza Universidad), Paolo Fuentes disputó 22 partidos de manera oficial. En el Clausura marcó su primer y único gol del año 2025 cuando Alianza Universidad enfrentó a Comerciantes Unidos.

En lo que respecta al a temporada 2024 con Cienciano, el defensa fue uno de los habituales titulares y aportó para llegar a la Copa Sudamericana. Jugó 23 partidos oficiales y marcó dos goles (ante Sport Huancayo y César Vallejo).

