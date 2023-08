No hay mejor debut para un delantero que anotar un gol y darle el triunfo a tu equipo, tal como lo hizo Paolo Guerrero en el duelo entre Liga de Quito vs. Ñublense, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023. Y es que el ‘Depredador’ brilló con un gran nivel, anotando un gran gol para la victoria del ‘Rey de Copas’ en territorio chileno. Tras ello, el ariete nacional declaró ante los medios y se mostró contento por este gran inicio con el conjunto ecuatoriano.

“Sí, un gol importante. Hicimos un buen trabajo, puesto que durante los 90 minutos los chicos estuvieron bien concentrados, sobre todo porque sabíamos que a Ñublense le gustaba robar pelotas en el mediocampo, teniendo transiciones rápidas. Nos vamos muy felices por lograr un triunfo en casa de Ñublense, que sabemos que es difícil”, fueron las primeras palabras del goleador histórico de la ‘Bicolor’ para ESPN.

Consultado sobre su presente en el club ecuatoriano, Paolo Guerrero agradeció el cariño de la gente que rodea al ‘Rey de Copas’. Eso sí, aseguró que aún falta mucho camino por recorrer, por lo que la escuadra de Santiago Jácome no deberá descuidar ni un solo detalle para conseguir los objetivos trazados a inicios de año.

“Estoy muy feliz de estar en Liga de Quito. Creo que el equipo, el grupo, los hinchas y el entorno de Liga me recibió muy bien. Me estoy adaptando a lo que es la altura, pero feliz por el resultado. Debemos seguir trabajando porque el lunes comienza la segunda rueda del campeonato ecuatoriano, así que me voy muy feliz por el gol, pero más por el triunfo”, sostuvo.

¿Cuál es el próximo reto de Liga de Quito?

Tras el encuentro ante Ñublense, Liga de Quito se enfocará en su próximo reto. Su rival será nada menos que Deportivo Cuenca, con el que se medirá por la primera fecha de la Segunda Etapa de la LigaPro. Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio de Liga Deportiva Universitaria y arrancará desde las 7:00 de la noche (hora peruana).

Cabe resaltar que el ‘Rey de Copas’ culminó en el tercer lugar de la primera etapa del certamen ecuatoriano, por debajo de Independiente del Valle y El Nacional. Por este motivo, el equipo de Santiago Jácome espera llegar motivado y así poder sumar sus tres primeros puntos en el certamen.





