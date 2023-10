El fútbol es un deporte inexplicable, donde la lógica no siempre se cumple y los detalles pueden definir títulos, lo cual significa la gloria para unos y la tristeza para otros. Esto sucedió el último sábado en la final de la Copa Sudamericana 2023, donde Liga de Quito venció a Fortaleza en una angustiante definición por penales (4-3) y sumó su segunda estrella en dicha competición. Sucede que Paolo Guerrero fue el encargado de patear el primer disparo de los quiteños, con un desenlace poco habitual en él: su remate no fue lo suficientemente potente y João Ricardo lo adivinó.

Si bien finalmente Alexander Domínguez se erigió como el héroe al atajar tres penales y darle el título a LDU, el ‘Depredador’ se quedó con bronca pues su error pudo cambiar el destino del partido. Así pues, tras las celebraciones en el campo de juego conversó con los medios de comunicación y reveló qué fue lo que sucedió en la previa de su penal, donde se quedó con el cuerpo frío por la demora del árbitro Jesus Valenzuela.

“Llego al penal y lo veo al árbitro conversando con los dos arqueros. Mientras esté caliente todo bien, todavía tengo fuerza, pero una vez te paras, uno se enfría. El tipo hablaba y hablaba, yo estaba cansado porque se jugó 120 minutos. Le decía ‘estoy cansado, estoy muerto, quiero patear ya’. Y al tipo lo veía hablando y hablando”, comenzó contando el capitán de la Selección Peruana.

A pesar de su insistencia, el colegiado venezolano continuó conversando con los arqueros y, según Paolo, eso influyó en la decisión final sobre su remate. “Se demoraba y ya cuando me tocó patear, no podía decir ‘ya no puedo patear’. Pateé, uno lo tiene que asumir con responsabilidad. Dije ‘voy a patear a un palo con mucha fuerza’ e infelizmente no me salió con tanta fuerza”, agregó.

Esta no es la primera vez que Paolo Guerrero abre una tanda con Liga de Quito, pues también lo hizo ante Ñublense por el pase a los cuartos de final y frente a São Paulo por el boleto a las semifinales. Contra los chilenos no tuvo problemas para vencer a Nicola Pérez y finalmente los de Zubeldía ganaron por 4-3, mientras que ante los paulistas venció a Rafael para abrir la clasificación con un 5-4 dramático.

Paolo Guerrero junto a la Copa Sudamericana. (Foto: CONMEBOL)





El saludo de la CONMEBOL a Paolo

Un día después de ganar la Copa Sudamericana 2023 con Liga de Quito, las redes sociales oficiales del torneo saludaron a Paolo Guerrero por este logro, con lo cual sumó su cuatro título internacional a nivel de clubes. “El eterno Paolo Guerrero: el delantero peruano y su CONMEBOL Sudamericana con Liga de Quito”, escribieron junto a una fotografía del ‘Depredador’ con el trofeo. Recordemos que anteriormente había ganado una Copa Intertoto con el Hamburgo, además del Mundial de Clubes y la Recopa Sudamericana con Corinthians.

¿Cuándo volverá a jugar Liga de Quito?

Luego de ganar la Copa Sudamericana 2023, Liga de Quito volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a la Universidad Católica de Ecuador por la octava jornada de la Segunda Etapa de la Liga Pro 2023. Dicho compromiso está programado para el miércoles 1 de noviembre desde las 7:00 p.m., se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de streaming de Star Plus.

El conjunto de la capital ecuatoriana está entre los primeros puestos de la tabla de posiciones con 18 puntos, por lo que necesita sumar de a tres en casa para acercarse a Independiente del Valle, líder con 20 unidades. Recordemos que la última vez que los de Luis Zubeldía enfrentaron al ‘Camaratta’ fue por la jornada 8 de la Primera Etapa, con triunfo para los quiteños por 0-4, con goles de Alexander Alvarado, José Angulo, José Quintero y Jhojan Julio.





