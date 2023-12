En menos de medio año en Liga de Quito, Paolo Guerrero conquistó la Liga Pro y la Copa Sudamericana 2023. El delantero peruano fue pieza clave en la obtención de estos dos títulos y se ganó a la hinchada ‘alba’ a punta de goles y esfuerzo. A pesar de que está feliz en LDU, todo indica que no renovará su contrato (solo firmó por seis meses) y se irá por la puerta grande, al igual que el entrenador Luis Zubeldía. Eso sí, mientras todavía no hay un anuncio oficial de su salida, el ‘Depredador’ no dudó en darle un regalo a uno de sus compañeros de equipo.

Ahora que se termina su vínculo contractual, parece que el exjugador del Bayern Múnich tomará un nuevo rumbo en su carrera. Sin embargo, no se va sin olvidarse de los amigos que le dio el fútbol ecuatoriano. Si bien Danny Luna es suplente en LDU (solo jugó 13 partidos en la última edición de la Liga Pro), se ganó la confianza del máximo goleador de la Selección Peruana y recibió un obsequio en esta semana de fiestas

Ganarse la amistad del ‘Depredador’ le sirvió para obtener una camiseta autografiada de Guerrero, pero no es cualquier ‘mica’, sino la de la ‘Blanquirroja’, con la que el peruano ha hecho historia (es el máximo anotador con 39 goles en 116 partidos). “Gracias Paolo, mi hermano, por el detalle”, señaló el ecuatoriano en sus historias de Instagram. Asimismo, publicó una foto donde posa con la manta de la ‘Bicolor’.

Al parecer, de esta forma el goleador nacional comienza a despedirse de sus compañeros de Liga de Quito, con los que vivió muchas emociones en las últimas semanas. A sus 39 años, en un par de día cumple 40, el futbolista ha demostrado que está más vigente que nunca y buscará seguir jugando al fútbol en el 2024. Solo falta saber en qué club encabezará la zona ofensiva.

El regalo de Paolo Guerrero a un compañero de LDU. (Foto: Danny Luna)





¿Qué le espera a Guerrero en 2024?

Pese a su buen trabajo en LDU, todo indica que Paolo Guerrero no continuará defendiendo los mismos colores. Por ahora, su futuro es incierto, aunque sus ansias de seguir en el alto nivel son una certeza. Lo bueno es que la imagen que dejó a nivel continental es el de un delantero vigente que, más allá de no siempre poder completar 90 minutos, es garantía de buena técnica y olfato goleador como pocos.

Por tanto, el ‘Depredador’ es atrayente para clubes de Brasil que están interesados en pelear en Copa Sudamericana; es decir, los que regularmente se ubican en la mitad de tabla del torneo más intenso del continente. También hay una ligera posibilidad en Alianza Lima, pero, más allá de pretensiones salariales que puedan significar cierta brecha entre una y otra parte, de momento la prioridad del club no se direcciona en fichar a un delantero de sus características y edad.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO