A mediados de marzo, Santos Laguna informó que Pedro Aquino sufrió una lesión en su rodilla derecha. Posteriormente, el jugador fue operado con éxito y continuó su proceso de recuperación. Debido a esto, el cuerpo técnico de la Selección Peruana decidió no convocarlo para los encuentros amistosos, esperando que esté al 100% para futuros compromisos. Sin embargo, el club de la Liga MX informó a través de sus redes sociales este viernes 21 de junio que el mediocampista recibió un tratamiento con células madre en la zona lesionada y que llevará a cabo su proceso de rehabilitación en Estados Unidos.

Como se recuerda, Pedro Aquino se lesionó el pasado 1 de marzo, en la victoria por 1-0 ante Querétaro en el Estadio La Corregidora, perdiéndose el resto del Clausura en la Liga MX. El jugador peruano tuvo que pasar por el quirófano, y su club informó que la operación fue un éxito. “El proceso quirúrgico al que fue sometido el mediocampista Pedro Aquino, debido a la lesión que presenta en la rodilla derecha, se llevó a cabo de manera exitosa. Se estima un tiempo de recuperación de seis semanas para el jugador ‘albiverde’. Pedro, estaremos acompañándote en tu tiempo de recuperación”, apuntó el club ‘azteca’ en un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

Se pudo conocer que a principios de junio, el peruano dejó México y partió a Denver, Colorado, Estados Unidos, como lo mostró en una historia que compartió en Instagram. Según información de El Comercio, el motivo de su viaje no tiene nada que ver con la selección peruana, sino con una consulta médica relacionada con su última lesión. Desde que Jorge Fossati asumió el mando del equipo, Aquino no fue convocado.

Posteriormente, el cuerpo técnico de la selección peruana se comunicó con el club mexicano, y este informó que exjugador de Sporting Cristal sigue en proceso de recuperación y no está en condiciones de jugar, por lo que quedó descartado para la Copa América 2024. Con este contexto, vía redes sociales, Santos Laguna comunicó que el peruano recibió un tratamiento con células madres en la rodilla derecha.

“Tras ser evaluado por especialistas en la ciudad de Vail, Colorado, el jugador Pedro Aquino recibió un tratamiento con células madre en la rodilla derecha. El mediocampista se mantendrá hasta el día 24 de junio en territorio estadounidense, donde llevar a cabo labores de rehabilitación.”, complementó su comunicado indicando que en las próximas horas dará a conocer el tiempo estimado de su recuperación.

Si bien es cierto que cada lesión y recuperación es distinta en cada jugador, el pronto regreso al campo puede variar dependiendo de varios factores, como la gravedad de la lesión, la respuesta individual al tratamiento y el protocolo de rehabilitación seguido. Con ese contexto, Pedro Aquino podría volver a los entrenamientos en seis o siete semanas, donde seguramente realizará trabajos de fortalecimiento.

Los números de Pedro Aquino en Santos Laguna

Pedro Aquino llegó a Santos Laguna a mediados de 2023 para el inicio de la temporada 2023-24 de la Liga MX. Desde entonces, ha acumulado catorce partidos, un gol y dos asistencias en el Apertura 2023. Además, participó en uno de los partidos que el club disputó en la Liguilla contra Mazatlán FC, el cual ganaron 2-1.

Para el Clausura 2024, Aquino estuvo presente desde el inicio, sumando un total de 10 compromisos y una asistencia. Sin embargo, para la jornada 11 del torneo, en el partido contra Cruz Azul el pasado sábado 9 de marzo, no fue convocado debido a su lesión. El cuerpo técnico decidió no arriesgar su salud, ya que la lesión le estaba pasando factura.

¿Cuándo empieza el Apertura 2024 de la Liga MX?

En plena disputa de la Copa América 2024, el fútbol mexicano se encuentra en una pausa hasta que este torneo internacional culmine. Además, este semestre está marcado por la pausa para disputar la Leagues Cup en Estados Unidos. En esta competencia, los equipos de la Liga MX vuelven a enfrentarse a los clubes de la MLS en sus canchas; la edición pasada fue ganada por el Inter Miami de Lionel Messi.

En México, el Torneo Clausura ya es cosa del pasado. Tras un extraordinario primer semestre del año, América consiguió el bicampeonato y su decimoquinto título de liga al vencer a Cruz Azul. Después de este logro, el resto de los equipos ya se están preparando para afrontar un nuevo certamen, donde buscarán arrebatarles la corona en este nuevo inicio.

Ahora, la Liga MX se encuentra enfocada en el Torneo Apertura 2024, donde todos los equipos buscan romper el invicto de las Águilas, que ahora van por el tricampeonato. Las autoridades en México aún no han confirmado la fecha exacta de inicio del torneo; sin embargo, la fecha tentativa de inicio es el viernes 5 de julio. Para este día están programados los duelos entre Querétaro vs. Tijuana y Puebla vs. Santos, aunque aún sin horario definido.





