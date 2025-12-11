Pedro Gallese entró en el radar de un grande de Sudamérica con quien podría disputar la Libertadores 2026. (Video: FIX Entertaiment | Foto: FPF)
Pedro Gallese entró en el radar de un grande de Sudamérica con quien podría disputar la Libertadores 2026. (Video: FIX Entertaiment | Foto: FPF)

Después de varias semanas de que se anuncie el fin del vínculo entre Pedro Gallese y el Orlando City, los equipos que han tentado por el portero peruano han sido varios, pero ninguno con una propuesta concreta o clara que lo blinde para la próxima temporada. Tras haber sido un pilar fundamental en la MLS en los últimos años su visión no es -todavía- volver al fútbol peruano, por lo que lo sigue dejando como última opción, pero si volver a la alta competencia internacional, por lo que estaría ya escuchando ofertas de un grande de Sudamérica.

Noticia en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS