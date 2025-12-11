Después de varias semanas de que se anuncie el fin del vínculo entre Pedro Gallese y el Orlando City, los equipos que han tentado por el portero peruano han sido varios, pero ninguno con una propuesta concreta o clara que lo blinde para la próxima temporada. Tras haber sido un pilar fundamental en la MLS en los últimos años su visión no es -todavía- volver al fútbol peruano, por lo que lo sigue dejando como última opción, pero si volver a la alta competencia internacional, por lo que estaría ya escuchando ofertas de un grande de Sudamérica.
Noticia en desarrollo...
TE PUEDE INTERESAR
- Rondelli y su dura crítica tras el Sporting Cristal vs. Cusco FC: “Hay que respetar a los protagonistas”
- Pablo Guede se acerca a Alianza Lima: estilo de juego, perfil de entrenador y cómo convenció a Franco Navarro
- Jorge Fossati a un paso de dejar Universitario: los entretelones detrás de su inminente salida
- Ureña en agenda de un viejo conocido: lo recomendó a Universitario y ahora busca su fichaje
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal