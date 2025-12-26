La llegada de Pedro Gallese a Colombia generó un revuelo inmediato entre los hinchas de Deportivo Cali, que ven en el experimentado guardameta peruano una pieza clave para reconstruir la identidad competitiva del equipo colombiano. Tras cinco temporadas en la MLS con Orlando City, el ‘Pulpo’ aterrizó en suelo caleño para iniciar una nueva etapa en su carrera, conocer al plantel, al comando técnico y a la dirigencia, además de preparar lo que será su incorporación a la pretemporada del 2026. Su fichaje sorprendió a muchos, sobre todo porque se especulaba con ofertas de México o incluso con su permanencia en Estados Unidos; sin embargo, Gallese eligió un proyecto que lo sedujo desde el primer contacto.

Durante su arribo, el arquero de la Selección Peruana dejó una frase que de inmediato marcó el tono de su llegada: “Reto nuevo, proyecto nuevo para mi carrera y quiero hacer historia aquí también en el Deportivo Cali”. Con esa declaración, el guardameta dejó claro que su objetivo no es simplemente competir, sino posicionarse como un líder dentro de una institución que quiere volver a los lugares estelares del fútbol colombiano.

Gallese también destacó la grandeza del club, recordando el peso que tiene en la historia del país. “Que el Deportivo Cali vuelva a la gran historia que tiene, que es un grande de Colombia y vengo a hacer lo mejor por él”, añadió ante la prensa local. Sus palabras fueron recibidas con entusiasmo por parte de los hinchas, que desde hace semanas expresan su expectativa por el arribo del peruano.

Pedro Gallese nuevo fichaje de Deportivo Cali de Colombia | Foto: FPF

El fichaje del ‘Pulpo’ tomó forma rápidamente. Orlando City decidió no renovar su contrato y Deportivo Cali se movió de inmediato, convirtiéndose en la primera opción real para el guardameta. Según el periodista Juan Camilo Naranjo, Gallese será uno de los jugadores mejor pagados del torneo colombiano, reflejando la apuesta fuerte del club por fortalecer su estructura deportiva de cara al 2026.

En Estados Unidos, Gallese dejó números importantes: 201 partidos oficiales y 57 veces con el arco en cero, consolidándose como una figura dentro de la liga. Su permanencia como titular y su creciente influencia en Orlando lo transformaron en un referente, por lo que su salida no pasó desapercibida. Para Deportivo Cali, su experiencia era justo lo que necesitaban en una zona que arrastraba inconsistencias en los últimos años.

El arquero también explicó por qué decidió priorizar la oferta del cuadro caleño. Tras el amistoso entre Perú y Bolivia, comentó que el interés del club colombiano fue constante y directo, algo que valoró profundamente. Además, reiteró que siempre pondrá a la selección por delante de cualquier riesgo físico: “Yo siempre voy a querer a mi selección, así sea un siete contra siete quisiera estar ahí”, dijo con firmeza.

Desde la interna de Deportivo Cali, la ilusión es evidente. Richard Lee, miembro del grupo inversor que tomó control del club, también se refirió a la llegada del peruano. Aseguró que Gallese aportará liderazgo, experiencia internacional y un peso institucional inmediato. “Va a venir a transformar el club”, remarcó en declaraciones para PBO.

Con 35 años, el guardameta peruano inicia un desafío que podría marcar uno de los capítulos más importantes de su carrera. Deportivo Cali espera que su presencia no solo fortalezca el arco, sino también contagie ambición al plantel. Y por sus primeras palabras, Gallese parece más que listo para asumir ese rol.

