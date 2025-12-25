Jorge Fossati regresó a mitad de la temporada 2025 a Universitario, club con el que logró un histórico tricampeonato nacional en la Liga 1; sin embargo, por algunas situaciones poco claras, hasta el momento, la dirigencia crema decidió su salida, cuando todo estaba dado para que se inicien los trabajos de cara a la siguiente temporada.

En ese momento, desde la institución centenaria se apostó por el entrenador español Javier Rabanal, homónimo de un exfutbolista de la ‘U’. El europeo de 46 años llega con importantes pergaminos en el fútbol formativo, pero también tras su debut en Primera División.

Y es que en 2025 alcanzó el título en Ecuador bajo la dirección técnica del Independiente del Valle, tras su paso, un año antes, por Independiente Juniors, el cuadro de reserva del club.

Ahora, tendrá la responsabilidad de asumir el liderazgo de un exigente club, con el que competirá en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, y buscará el tetracampeonato nacional, pero desde Ecuador advirtieron sobre su talón de Aquiles.

“El gran pecado del exentrenador de Independiente del Valle es ser honesto, frontal y no guardarse nada. Ir directo y ser de frente. No acomodar las cosas”, comentaron en El Canal del Fútbol.

“Si dicen que eres malo, que jugaste mal, a uno le cae mal. Quieren que se les vea más bonito, que se les acomode las cosas”, añadió Joaquín Saavedra, uno de los comunicadores del citado medio.

Rabanal ya trabaja en la conformación de su plantel 2026 en busca del tetracampeonato nacional.

En esa línea, también apuntaron a que se trata de un profesional exigente y sin medias tintas, lo que podría ser un problema para algunos futbolistas del plantel crema, quienes, tal vez, están acostumbrados a otro estilo de convivencia.

“Si no entrenas bien, que si no te cuidas, te lo dice de frente y no gusta. Otro aspecto fue que, mediáticamente, ese tuit de Darwin Guagua. De ‘yo lo sé llevar’, para mí está bien lo que dijo. De ahí va de vuelta lo de ser honesto, ser frontal”, recordaron.

Lo cierto es que a inicio de semana fue presentado de manera formal como entrenador de Universitario y compartió su emoción por tamaña responsabilidad.

“Desde que vi la posibilidad de venir, no lo pensé dos veces, estaba muy centrado en concretar esta propuesta. Dejé de ver las otras alternativas. Me gusta mucho el proyecto, tanto en el primer equipo como en los jóvenes que es una característica de mi trabajo, es el proyecto que más me seducía y agradezco que lo hayan hecho tan rápido”, dijo a los medios locales.

