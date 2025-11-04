La semana pasada se confirmó la salida de Pedro Gallese del Orlando City, luego de que no le renovaran el contrato que finalizaba en diciembre de este año. Si bien su rendimiento en las últimas temporadas había sido muy bueno y era considerado uno de los mejores porteros de la Major League Soccer (MLS), en el club vieron por conveniente dejar de contar con sus servicios en medio de una restructuración dentro del plantel.

Esto no solo fue una sorpresa para los medios de comunicación y los hinchas del Orlando City, sino también para el propio portero de la Selección Peruana. Según relató Alonso Contreras, periodista de Area Sports Network, el ‘Pulpo’ acudió a la reunión con el área deportiva del club pensando que iban a negociar su continuidad.

En esta reunión estuvieron presentes Ricardo Moreira, director deportivo del Orlando City, y Óscar Pareja, el entrenador del equipo, quienes llegaron para explicarle al guardameta las razones de esta medida de la institución. Según lo contado por Contreras, ‘Piero’ quedó en shock, pues él esperaba extender su contrato.

“Hubo una reunión entre el gerente deportivo Ricardo Moreira, el profesor Óscar Pareja y Gallese. El portero llegó preparado para negociar y ni bien se sentó las palabras fueron: ‘no queremos contar contigo esta temporada’. Esto puso en shock no solo a Pedro, sino a los trabajadores del club, cuerpo técnico, periodistas y trabajadores del club”, contó.

Pedro Gallese llegó a Orlando City tras su paso por Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Alonso Contreras reveló que, durante sus seis temporadas en Orlando City, Pedro Gallese solo cosechó elogios y buenos comentarios por parte de los dirigentes, algo que se mantuvo a lo largo del 2025, pese a que el club no llegó lejos en los play-offs de la MLS tras quedar eliminados a manos de Chicago Fire. Solo durante esta campaña, el ‘Pulpo’ acumuló ocho porterías en cero.

“Nadie entiende esta noticia. Porque ha sido, digamos, despedido. Tuvo un buen año y llegó a ocho vallas invictas y hasta las semifinales de la Leagues Cup. El cuerpo técnico habló bien de él. Los dirigentes aplaudían sus actuaciones”, señaló el comunicador especializado en el fútbol de los Estados Unidos.

Con 201 partidos disputados a lo largo de las seis campañas que estuvo en Orlando City, muchos esperaban que Gallese extendiera su vínculo para convertirse en ícono del club y en un referente dentro del plantel, algo que ya lo venía siendo desde hace rato. No obstante, la historia fue otra y terminó quedando como agente libre a los 35 años.

“Esto llevaba a entender que, pase lo que pase, iba a renovar. Más aún cuando renuevan a un ícono, este se convierte en imagen. Hacía pensar que así iba a ser su nuevo contrato. Todos pensaban que iba a renovar y días antes cambiaron de decisión”, aseveró contreras en el canal de YouTube de Area Sports Network.

Por ahora, lo único que se sabe sobre el futuro del ‘Pulpo’ es que hay interés por él desde el fútbol brasileño y otros clubes de la MLS que ya preguntaron por su situación, siendo el Inter Miami el más mencionado durante los últimos días. En estos momentos el portero se encuentra pasando sus vacaciones en Lima, esperando definir en donde jugará en el 2026. Pronto tendremos novedades.

Pedro Gallese jugó en Orlando City durante seis temporadas. (Foto: Getty Images)

