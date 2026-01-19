Pedro Gallese tuvo su estreno oficial con la camiseta del Deportivo Cali, su nuevo club tras dejar la Major League Soccer de Estados Unidos. El resultado no fue el esperado, pues cayó 1-0 en condición de visita ante Jaguares por la primera fecha de la Liga BetPlay de Colombia.

Pese al resultado, recibió elogios por parte de su entrenador Alberto Gamero, quien calificó como “muy bueno” el desempeño del seleccionado nacional. En la anotación rival, el ‘Pulpo’ poco pudo hacer, pues el remate del argentino Cristian Álvarez fue muy preciso.

“El gol fue un golazo. Creo que se la puso Álvarez en el ángulo, y le fue difícil, pero en términos generales su presentación fue muy buena”, dijo en rueda de prensa el estratega de 61 años.

Tras recibir el gol en contra, Deportivo Cali tomó las riendas del partido, pero no tuvo efectividad en ataque, por lo que, pese a los intentos en área rival, el resultado no se movería.

Debut con derrota ante Jaguares. (Foto: Deportivo Cali)

En el próximo encuentro, ‘El Decano’ será local ante Independiente de Medellín, club que también debutó con derrota por la mínima diferencia, en este caso ante el club Pasto. El choque se jugará el próximo sábado 24 de enero, desde las 6:20 p.m. (hora peruana).

El mundialista con Perú, a sus 35 años, tendrá su tercera experiencia internacional a nivel de clubes, pues ya defendió también los colores del Veracruz de México.

Gallese ha sido el portero titular de la blanquirroja durante los últimos procesos de Eliminatorias, así como en el Mundial de Rusia 2018 y el repechaje a Qatar 2022. Además, es subcampeón de la Copa América 2019 con Perú, bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca.

Si bien se especuló a finales de 2025 sobre su posible regreso a Alianza Lima, o su incorporación a Universitario de Deportes, tras la salida del uruguayo Sebastián Britos, finalmente decidió continuar su carrera en el extranjero.

Según medios locales de Colombia, sería uno de los mejores pagados de la Liga, y existe una importante expectativa por lo que pueda aportar en un club que no logra éxitos deportivos en el últimos tiempo.

“Su objetivo es claro: enaltecer nuestra grandeza ganándolo todo con estos colores ¡Bienvenido a tu nueva casa!”, escribió el club caleño para confirmar su incorporación.

