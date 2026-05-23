El sueño de Piero Quispe en Australia terminó quedándose a las puertas del título. El mediocampista peruano no pudo evitar la derrota del Sydney FC frente a Auckland Football Club en la gran final de la A-League 2026, encuentro que terminó 1-0 a favor del cuadro neozelandés. Ahora, el volante peruano deberá volver a Pumas UNAM, equipo con el que tiene contrato hasta el 2028.
El conjunto australiano llegaba a la definición luego de una importante campaña en el torneo y tras eliminar en semifinales al Newcastle Jets. En aquella llave, Quispe incluso anotó un gol clave para llevar a Sydney FC a la final del campeonato.
Sin embargo, en la definición por el título apareció Cameron Howieson para darle la victoria a Auckland FC en el segundo tiempo, frustrando así las aspiraciones del cuadro donde milita el volante peruano.
De esta manera, Sydney FC cerró la temporada quedándose con el subcampeonato australiano, mientras que Piero Quispe terminó su paso por la A-League dejando buenas sensaciones a lo largo de la campaña.
El exjugador de Universitario disputó cerca de 30 partidos durante la temporada con el cuadro australiano, registrando goles dos goles y cinco asistencias que le permitieron consolidarse dentro del equipo. Además, logró convertirse en una de las piezas más utilizadas del plantel durante gran parte del torneo.
Ahora, tras finalizar la temporada en Australia, empieza a abrirse nuevamente la incertidumbre alrededor del futuro del mediocampista peruano. Cabe recordar que Quispe llegó al Sydney FC a préstamo desde Pumas UNAM de México hasta mediados del 2026.
El volante deberá volver a Pumas para buscar pelear un lugar en el fútbol mexicano, aunque tampoco se descarta que Sydney FC busque extender su permanencia tras el rendimiento mostrado durante la campaña.
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