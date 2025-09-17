Cambio de planes. Sydney FC de Australia, nuevo equipo de Piero Quispe, rescindió de mutuo acuerdo el contrato de Douglas Costa. Según informó el club oceánico en un comunicado, el extremo no pudo solucionar algunos asuntos legales y personales en su natal Brasil, por lo que se le impidió salir del país. El cuadro australiano le concedió más de dos meses de gracia para resolver esos problemas, pero Costa informó al club que no tuvo éxito en ese tiempo.

Douglas Costa, exfutbolista del Bayern Múnich y la Juventus, expresó su agradecimiento al Sydney FC por su breve tiempo en el club, donde dejó su huella con seis goles y ocho asistencias en 25 partidos, entre A-League de Australia y la Champions League de Asia. Tenía contrato hasta junio del próximo año, pero acabó rescindiendo en buenos términos.

“Quiero agradecer al Sydney FC por darme la oportunidad de jugar en Australia. Fue un año increíble en Sky Blue. Lamento mucho no poder regresar en este momento debido a los asuntos que debo resolver en casa, pero siempre recordaré con cariño mi tiempo en Sydney. A los socios y aficionados, les agradezco enormemente el apoyo que nos brindaron a mí y al equipo. Jugar frente a ustedes fue muy especial y nunca lo olvidaré”, declaró el brasileño a la web del club.

Así despidió Sydney FC a Douglas Costa, quien no seguirá en el equipo australiano. (Foto: Sydney FC)

El entrenador Ufuk Talay también agradeció la contribución del jugador de 34 años. “Douglas nos dio algunas actuaciones interesante durante su temporada aquí, y quiero agradecerle por el esfuerzo y la calidad que aportó al equipo. Lo hemos apoyado durante los últimos meses para intentar resolver sus problemas, sin embargo, hemos acordado que este es el mejor camino a seguir para el equipo mientras nos preparamos para la próxima temporada”, señaló.

Eso sí, su partida abre la posibilidad de liberar un quinto cupo de extranjero (visa) para que los ‘Sky Blues’ lo cubran en enero, si es necesario. Sydney FC sigue buscando reforzar su plantilla antes del inicio de la temporada, y han incorporado esta semana a dos delanteros: el español Victor Campuzano (28 años) y el australiano de raíces ghanesas Abel Walatee (21).

Ambos se suman a la llegada de Piero Quispe, quien firmó a préstamo desde Pumas de México y con el que esperan dar ese salto de calidad en el mediocampo en esta temporada. Cabe recordar que el debut del jugador de la Selección Peruana se dará dentro de un mes, el 17 de octubre ante Adelaide United por la fecha 1 de la A-League 2025/26. Si el equipo queda entre los seis primeros puestos del torneo local, podrá disputar los play-offs para ganarse un lugar en la Champions League asiática.

“Estoy muy orgulloso de unirme al Sydney FC, el club más exitoso de Australia. Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, tal como lo hice en Perú. Daré todo por el escudo, aportaré creatividad y pasión al equipo y haré que nuestros aficionados se sientan orgullosos. Estoy deseando llegar y comenzar este nuevo capítulo de mi carrera en Australia”, declaró Piero Quispe en su presentación como nuevo jugador ‘Sky Blue’.

Piero Quispe fue anunciado así como nuevo jugador del Sydney FC. (Foto: Sydney FC)

